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Історія однієї фотографії. Біла футболка стала червоною від крові, але капітан не кинув Англію

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
30 серпня, 14:50
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Захиснику англійської збірної Террі Бутчеру зашили голову прямо на полі і він продовжив битися за путівку на чемпіонат світу 1990 року
Террі Бутчер після матчу зі Швецією
Террі Бутчер після матчу зі Швецією / Фото: Getty Images

Як стати героєм нації всього за один вечір? Запитайте Террі Бутчера. Хоча він лише відмахнеться.

"Якось за Рейнджерс я відіграв три матчі з переломом малогомілкової кістки, навіть не помічаючи пошкодження. А тут якесь невелике розсічення", – буденно каже Террі.

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Насправді його фото з матчу Швеції і Англії – це яскравий приклад самопожертви заради команди, заради країни. Приклад лідера і капітана. Приклад боротьби до останньої краплі крові. У буквальному сенсі цього слова.

Англійці зі шведами боролися за вихід на ЧС-1990. Програвати британцям категорично не можна було. А Террі отримав розсічення голови в самому дебюті поєдинку.

Лікар наполягав на терміновій заміні захисника, але той відмовився покинути поле. В результаті рану зашили прямо у кромки поля, а голову замотали бинтом.

Скандинави, як і британці люблять верховий футбол, тому Бутчеру доводилося багато грати головою. Бинти розмотувалися, кров юшила, але Террі продовжував грати і керувати своєю командою.

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Під кінець матчу біла футболка на Бутчеру була вся червона від крові. Але Англія добилася позитивно результату і поїхала на мундіаль.

На ЧС-1990 поїхав і Террі Бутчер, де дійшов з командою до півфіналу.

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