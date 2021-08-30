Історія однієї фотографії. Біла футболка стала червоною від крові, але капітан не кинув Англію

Як стати героєм нації всього за один вечір? Запитайте Террі Бутчера. Хоча він лише відмахнеться.
"Якось за Рейнджерс я відіграв три матчі з переломом малогомілкової кістки, навіть не помічаючи пошкодження. А тут якесь невелике розсічення", – буденно каже Террі.
Насправді його фото з матчу Швеції і Англії – це яскравий приклад самопожертви заради команди, заради країни. Приклад лідера і капітана. Приклад боротьби до останньої краплі крові. У буквальному сенсі цього слова.
Англійці зі шведами боролися за вихід на ЧС-1990. Програвати британцям категорично не можна було. А Террі отримав розсічення голови в самому дебюті поєдинку.
Лікар наполягав на терміновій заміні захисника, але той відмовився покинути поле. В результаті рану зашили прямо у кромки поля, а голову замотали бинтом.
Скандинави, як і британці люблять верховий футбол, тому Бутчеру доводилося багато грати головою. Бинти розмотувалися, кров юшила, але Террі продовжував грати і керувати своєю командою.
Під кінець матчу біла футболка на Бутчеру була вся червона від крові. Але Англія добилася позитивно результату і поїхала на мундіаль.
На ЧС-1990 поїхав і Террі Бутчер, де дійшов з командою до півфіналу.
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