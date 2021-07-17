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Історія однієї фотографії. Годинники підвели братів-шахраїв

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 липня, 10:26
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У Південній Африці два брати вирішили обдурити організаторів ультрамарафону, 89 км вони бігли по черзі. Ошуканців викрив фотограф
Брати носили годинник на різних руках
Брати носили годинник на різних руках

Звичайний марафон не те що пробігти, а навіть пройти не кожен зможе. А про ультрамарафон страшно й подумати. Але коли на кону стоять великі гроші, бажаючих випробувати себе стає багато.

У 1999 році в місті Пітермаріцбург (ПАР) ультрамарафонцям потрібно було пробігти 89 кілометрів. Призові ділилися серед першої десятки.

21-річний Серхіо Мотсоненг народився в бідній родині і новину про хороший заробіток сприйняв з ентузіазмом. Але як потрапити в топ-10, якщо ти ніколи не бігав навіть марафони. У Серхіо народився геніальний план. Він по черзі буде бігти разом з братом, з яким вони схожі, як дві краплі води.

А як зробити так, щоб ніхто не помітив підміну? І тут Серхіо все продумав. По дистанції є туалети, де вони і будуть змінюватися. Один брат біжить, а інший на таксі добирається до потрібного туалету. Там переодягаються, а далі – один біжить, інший їде. Так можна підтримувати високу швидкість і бути завжди серед лідерів.

Все пройшло ідеально. Брати, що не були професійними спортсменами, успішно фінішували на дев'ятому місці. До фінішу прибіг ініціатор афери Серхіо Мотсоненг. Він отримав пам'ятну медаль і тисячу доларів призових.

Обман розкрився випадково. Фотограф місцевої газети, переглядав свої знімки з ультрамарафону і розгледів дивну деталь: в учасника під номером 13018 годинник то на лівій руці, то на правій. Та й годинники різного кольору.

В тренді

Організатори викликали на килим Серхіо. І той в усьому зізнався. Хлопців дискваліфікували на десять років.

Щоб обілити своє ім'я всі ці десять років Серхіо несамовито тренувався і в 2010 році сам пробіг цей же ультрамарафон. Зайняв третє місце! І попався на допінгу. Цього разу дискваліфікація була довічною.

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