Історія однієї фотографії. Чому Алі кричав на Лістона

Реванш між Мохаммедом Алі і Сонні Лістоном завершився скандалом, через сумнівний нокаут поєдинок багато фахівців вважають договірним

Бій кращих на той момент суперважковаговиків світу Мохаммеда Алі і Сонні Лістона був найочікуванішим в 1964 році. Алі блискуче почав професійну кар'єру і вийшов на чемпіонський бій. Забрати титул потрібно було у Лістона, який вважався явним фаворитом поєдинку.

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Бій проходив за повної переваги Мохаммеда. У Сонні відкрилося розсічення під лівим оком, а також утворилася гематома під правим. Лістон відмовився виходити на сьомий раунд.

Домовилися про реванш. 25 травня 1965 року вже на другій хвилині бою Алі відправив суперника на настил. Удар був без розмаху і здавався несильним. Однак Лістон незграбно впав на спину, розпластавшись, а переможний Алі закричав:

"Встань! Встань і бийся!".

Фото цього моменту є одним з найбільш тиражованих в історії преси і увійшло в список "Найбільші спортивні фотографії століття" за версією журналу Sports Illustrated.

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Ексчемпіони світу в суперважкій вазі Джек Демпсі і Роккі Марчіано обережно висловилися про те, що Лістон, який ніколи до того не побував навіть в нокдауні, впав не від удару Алі, а з інших причин. Так було завгодно організаторам шоу.

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