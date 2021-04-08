Історія однієї фотографії. Як Матіас Канда обігнав паровоз

Мрія атлета не здійснилась, спортсменів з Родезії не пустили на Ігри-68

У червні 1968 року фотографією місяця агентства Associated Press став знімок, зроблений у Родезії. Марафонець Матіас Канда готувався до Олімпіади-1968, змагаючись із потягом.

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Канда вже їздив на Олімпійські ігри, а в 1964 році фінішував 51-м у Токіо. Але потім це вже не був початківець атлет, а серйозний претендент на медалі, переможець кількох марафонів. Матіас цілеспрямовано готувався до змагань, тренуючись у високогір'ї. А ще ганявся наввипередки з потягом на дистанції 15 миль. Що і піймали в об'єктив кореспонденти АР. Кажуть, Канда ніколи не програвав паровозу. Хоча це більше скидається на міф.

"Я старанно працював заради результатів. Не пив, не курив. Прокидався о 3:00 на перше тренування, потім біг на роботу в міськраду Булавайо, а ввечері – знову тренування", – згадував атлет.

Вирізка з журналу LIFE

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Канда жив мрією про Олімпійські ігри. Але вона розбилася в кабінетах чиновників. Велика Британія вставляла палиці в колеса Родезії, яка самочинно оголосила незалежність. Під тиском Радбез ООН заборонив визнавати родезійські паспорти, і Мексика відмовила спортсменам у в'їзді в країну.

Через чотири роки атлети Родезії приїхали на Ігри-72 в Мюнхен. Але історія повторилася. Їм дозволили жити в олімпійському селищі, ходити на змагання, але заборонили виходити на старт.

У 1979 році, після затяжної громадянської війни, до влади прийшли воєнізовані угруповання корінного населення. Назва країни Родезія було змінено спершу на Зімбабве-Родезія, а потім на Зімбабве. Також відбулася зміна всіх державних символів. Велика Британія та інші держави визнали незалежність Зімбабве в 1980 році.

Матіас Канда помер 30 жовтня 2009 року в віці 67 років після тривалої хвороби. У нього залишилися дружина і шестеро дітей.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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