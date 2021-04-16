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История одной фотографии. Почему Али кричал на Листона

16 апреля, 14:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Реванш между Мохаммедом Али и Сонни Листоном завершился скандалом, из-за сомнительного нокаута поединок многие специалисты считают договорным

Бой лучших на тот момент супертяжеловесов мира Мохаммеда Али и Сонни Листона был самым ожидаемым в 1964 году. Али блестяще начал профессиональную карьеру и вышел на чемпионский бой. Забрать титул нужно было у Листона, который считался явным фаворитом поединка.

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Бой проходил при полном преимуществе Мохаммеда. У Сонни открылось рассечение под левым глазом, а также образовалась гематома под правым. Листон отказался выходить на седьмой раунд.

Договорились о реванше. 25 мая 1965 года уже на второй минуте боя Али отправил соперника на настил. Удар был без размаха и казался несильным. Однако Листон неуклюже упал на спину, распластавшись, а торжествующий Али заорал:

"Встань! Встань и дерись!".

Фото этого момента является одним из наиболее тиражируемых в истории прессы и вошло в список "Величайшие спортивные фотографии века" по версии журнала Sports Illustrated.

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Экс-чемпионы мира в супертяжелом весе Джек Демпси и Рокки Марчиано осторожно высказались о том, что Листон, никогда до того не побывавший даже в нокдауне, упал не от удара Али, а по другим причинам. Так было угодно организаторам шоу.

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Мохаммед Али Сонни Листон
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