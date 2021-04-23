Історія однієї фотографії. Без взуття на олімпійському подіумі – що сталося в Мехіко-1968

/ Фото: Getty Images
Вони ступили на п'єдестал, зняли взуття і підняли вгору стиснуті кулаки в чорних рукавичках.
Цю фотографію бачили всі, хто мало-мальськи цікавиться олімпійським рухом. На Іграх-1968 в Мехіко Томмі Сміт виграв "золото" в бігу на 200 метрів. Його співвітчизник Джон Карлос завоював "бронзу".
На подіумі під час виконання гімну США Сміт і Карлос зняли взуття (знак солідарності з бідними в Штатах), опустили голови і підняли стиснуті кулаки в чорних рукавичках. Так вони протестували проти расизму в США.
Президент МОК американець Ейвері Брендедж, який не заперечував проти нацистських вітань в Берліні-1936, заявив, що Ігри – не місце для політичних гасел і наказав НОК США виключити Сміта і Карлоса з команди. На відмову американського НОК пішов ультиматум від Брендеджа: або Сміт і Карлос залишають Мехіко або дискваліфікують всю збірну США.
У підсумку, обидва спортсмени покинули Олімпійські ігри. Томмі і Джон залишили легку атлетику і почали кар'єру в американському футболі. У 2016 році ветерани отримали офіційні вибачення за дискримінацію від Олімпійського комітету США, а їх жесту Black Power був встановлений пам'ятник.
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