Історія однієї фотографії. Пеле вчили виживати в джунглях

У червні 1958 сімнадцятирічний Пеле оформив дубль у фіналі чемпіонату світу і допоміг Бразилії обіграти Швецію – 5:2. А через рік майбутнього короля футболу забрали в армію.
"Так, коли мені виповнилося 18, в жовтні 1958 року, я відправився виконувати свій громадянський обов'язок. Це було чудово.
Для мене це був дуже цінний досвід. Я повернувся додому чемпіоном світу і думав: "Ну все, тепер я вільний!" А один з одноклубників по Сантосу сказав: "Ні, тепер ти повинен подавати приклад іншим – йди в армію". Так я і зробив.
В армії я навчився готувати, поважати людей, прати, прасувати і все інше. Ще нас вчили, як виживати в джунглях. Але найголовніше, чого я там навчився, – це дисципліна, яка, безумовно, дуже допомогла мені в футболі. Я не даремно витратив час" , – згадував той час Пеле.
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