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Уельс --
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Хорватія --
Чехія --
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Англія --
Шотландія --
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Франція --
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Польща --
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Швейцарія --
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Італія --
Уельс --
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Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
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Бельгія --
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Франція --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Історія однієї фотографії. Пеле вчили виживати в джунглях

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 червня, 13:57
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Один з кращих футболістів в історії після перемоги на чемпіонаті світу 1958 року на рік пішов в армію і головне чому там навчився – дисципліна
Пеле приймає присягу в армії
Пеле приймає присягу в армії / Фото: Getty Images

У червні 1958 сімнадцятирічний Пеле оформив дубль у фіналі чемпіонату світу і допоміг Бразилії обіграти Швецію – 5:2. А через рік майбутнього короля футболу забрали в армію.

"Так, коли мені виповнилося 18, в жовтні 1958 року, я відправився виконувати свій громадянський обов'язок. Це було чудово.

Для мене це був дуже цінний досвід. Я повернувся додому чемпіоном світу і думав: "Ну все, тепер я вільний!" А один з одноклубників по Сантосу сказав: "Ні, тепер ти повинен подавати приклад іншим – йди в армію". Так я і зробив.

В армії я навчився готувати, поважати людей, прати, прасувати і все інше. Ще нас вчили, як виживати в джунглях. Але найголовніше, чого я там навчився, – це дисципліна, яка, безумовно, дуже допомогла мені в футболі. Я не даремно витратив час" , – згадував той час Пеле.

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