Історія однієї фотографії. Як знімок перетворився в пам'ятник

Англійський нападник Том Фінні три роки воював танкістом у Другій світовій війні, а потім став одним з кращих бомбардирів національної збірної

31 липня 2004 року Том Фінні відкрив пам'ятник собі – The Splash (Бризки). Скульптора надихнула фотографія 1956 року з матчу між Престон Норт Енд і Челсі. На ній Фінні ефектно втікає від захисників Челсі, створивши фонтан бризок. Ось такий фонтан і з'явився в Престоні.

"Прямо перед самим матчем пройшла сильна злива. Сьогодні гру б скасували, тому що на газоні були величезні калюжі. Я збирався обіграти захисника, але м'яч влучив прямо в калюжу води. Це було фантастичне фото, воно була визнане найкращою спортивною фотографією року. Пам'ятник досить точно її відображає", – зізнався Фінні.

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Том Фінні – легенда клубу. Все життя віддав команді. 473 матчі, 210 голів. За збірну Англії Фінні провів 75 поєдинків і забив 29 м'ячів – це дев'ятий результат в історії національної команди.

А ще Фінні три роки був танкістом Королівської армії, воював в Єгипті і пройшов всю Італійську кампанію.

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У 1998 році Том Фінні за свої заслуги перед британським футболом був удостоєний рицарського титулу

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