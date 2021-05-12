История одной фотографии. Как снимок превратился в памятник

Английский нападающий Том Финни три года воевал танкистом во Второй мировой войне, а потом стал одним из лучших бомбардиров национальной сборной

31 июля 2004 года Том Финни открыл памятник себе – The Splash (Брызги). Скульптора воодушевила фотография 1956 года из матча между Престон Норт Энд и Челси. На ней Финни эффектно уходит от защитников Челси, создав фонтан брызг. Вот такой фонтан и появился в Престоне.

"Прямо перед самым матчем прошел сильный ливень. Сегодня игру бы отменили, потому что на газоне были огромные лужи. Я собирался обыграть защитника, но мяч угодил прямо в лужу воды. Это было фантастическое фото, оно была признано лучшей спортивной фотографией года. Памятник довольно точно ее отражает", – признался Финни.

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Том Финни – легенда клуба. Всю жизнь отдал команде. 473 матча, 210 голов. За сборную Англии Финни провел 75 поединков и забил 29 мячей – это девятый результат в истории национальной команды.

А еще Финни три года был танкистом Королевской армии, участвовал в боях в Египте и прошел всю Итальянскую кампанию.

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В 1998 году Том Финни за свои заслуги перед британским футболом был удостоен рыцарского титула

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