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История одной фотографии. Три миллиона долларов за кусок уха

6 мая, 11:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Во время чемпионского поединка Майк Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду, за что был крупно оштрафован и лишен боксерской лицензии на год

Уже в этом месяце Майк Тайсон и Эвандер Холифилд должны были провести показательный бой. "Только в этот раз драться, а не кусаться!" – ставил условие Эвандер. Он знал, о чем говорил.

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28 июня 1997 года в Лас-Вегасе состоялся один из самых скандальных поединков в истории бокса. Реванш между Тайсоном и Холифилдом завершился дисквалификацией "Железного Майка". Он попросту откусил сопернику часть уха.

В эпоху без глобального интернета и видеосервисов фотография укуса была одной из самых популярных во всех СМИ.

Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа. Потом он оправдывался за свой поступок тем, что Холифилд наносил запрещенные удары головой и по затылку.

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И кстати, в мае боя Тайсон – Холифилд не будет. Боксеры так и не договорились.

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