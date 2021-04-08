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История одной фотографии. Как Матиас Канда обогнал паровоз

8 апреля, 09:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Мечта атлета не сбылась, спортсменов из Родезии не пустили на Игры-68

В июне 1968 года фотографией месяца агентства Associated Press стал снимок, сделанный в Родезии. Марафонец Матиас Канда готовился к Олимпиаде-1968, соревнуясь с поездом.

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Канда уже ездил на Олимпийские игры, а в 1964 году финишировал 51-м в Токио. Но сейчас это уже не был начинающий атлет, а серьезный претендент на медали, победитель нескольких марафонов. Матиас целенаправленно готовился к соревнованиям, тренируясь в высокогорье. А еще гонялся наперегонки с поездом на дистанции 15 миль. Что и подловили корреспонденты АР. Говорят, Канда никогда не проигрывал паровозу. Хотя это больше смахивает на миф.

"Я усердно работал ради результатов. Не пил, не курил. Просыпался в 3:00 на первую тренировку, потом бежал на работу в горсовет Булавайо, а вечером – снова тренировка", – вспоминал атлет.

Вырезка из журнала LIFE

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Канда жил мечтой об Олимпийских играх. Но она разбилась в кабинетах чиновников. Великобритания вставляла палки в колеса Родезии, которая объявила независимость в одностороннем порядке. Под давлением Совбез ООН запретил признавать родезийские паспорта, и Мексика отказала спортсменам во въезде в страну.

Через четыре года атлеты Родезии приехали на Игры-72 в Мюнхен. Но история повторилась. Им разрешили жить в олимпийской деревне, ходить на соревнования, но запретили выходить на старт.

В 1979 году, после затяжной гражданской войны, к власти пришли военизированные группировки коренного населения. Название страны Родезия было изменено сперва на Зимбабве-Родезия, а затем на Зимбабве. Также произошла смена всех государственных символов. Великобритания и другие государства признали независимость Зимбабве в 1980 году.

Матиас Канда умер 30 октября 2009 года в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. У него остались жена и шестеро детей.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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