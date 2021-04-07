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Девушка стала спортсменкой ради мечты деда, которого на Олимпиаду не пустили фашисты

7 апреля, 17:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Скелетонистка Джорджи Коэн хочет пробиться на Игры в Пекине

Сотрудница бизнес-школы Кембриджского университета Джорджи Коэн пару лет назад круто изменила свою жизнь. Она решила стать первой скелетонисткой в истории Израиля, которая поедет на Олимпийские игры.

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Долгое время для Джорджи спорт был всего лишь хобби, пока она не узнала историю своего дедушки.

Морис Коэн был евреем из Индии. Занимался крикетом, хоккеем, водным поло. Входил в состав сборной, которая должна была поехать на летние Игры-1936 в Берлин. Однако антиеврейские настроение в фашистской Германии были настолько высоки, что опасаясь за жизнь Мориса его не включили в национальную команду.

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Коэн так и не исполнил свою мечту участвовать в Олимпийских играх, но теперь это попытается сделать его внучка. Джорджи впервые попробовала скелетон в 24 года. В 2018 году она присоединилась к сборной Израиля, совмещая тренировки с работой.

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Сейчас вся основная подготовка 32-летней Коэн направлена на предстоящий сезон. Квалификация на Олимпиаду в Пекин начнется в октябре: Джорджи нужно здорово выступить на международных стартах и попытаться заработать как можно больше очков, которые будут учитываться в рейтинге. Коэн постарается сделать все возможное, чтобы спустя 86 лет исполнить мечту дедушки.

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Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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Олимпийские игры олимпиада-2022 скелетон

Источник: sport24.ru

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