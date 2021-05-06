Історія однієї фотографії. Три мільйони доларів за шматок вуха

Під час чемпіонського поєдинку Майк Тайсон відкусив частину вуха Евандера Холіфілда, за що отримав великий штраф і був позбавлений боксерської ліцензії на рік

Уже в цьому місяці Майк Тайсон і Евандер Холіфілд мали провести показовий бій. "Тільки цього разу битися, а не кусатися!" – ставив умову Евандер. Він знав, про що говорив.

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28 червня 1997 року в Лас-Вегасі відбувся один з найскандальніших поєдинків в історії боксу. Реванш між Тайсоном і Холіфілдом завершився дискваліфікацією "Залізного Майка". Він просто відкусив суперникові частину вуха.

В епоху без глобального інтернету і відеосервісів фотографія укушення була однією з найпопулярніших у всіх ЗМІ.

Тайсон залишився без чемпіонського пояса, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу. Потім він виправдовувався за свій вчинок тим, що Холіфілд завдавав заборонені удари головою і по потилиці.

І до речі, у травні бою Тайсон – Холіфілд не буде. Боксери так і не домовилися.

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