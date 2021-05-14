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Історія однієї фотографії. Американська футболістка зняла майку після "золотого" пенальті

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 травня, 20:15
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У фіналі жіночого чемпіонату світу з футболу Бренді Честейн реалізувала переможний пенальті і зняла з себе футболу, знімок цього моменту облетів ЗМІ всього світу
Радісна Честейн на обкладинках таких популярних журналів, як Newsweek і Sports Illustrated
Радісна Честейн на обкладинках таких популярних журналів, як Newsweek і Sports Illustrated

1999 год. Фінал жіночого чемпіонату світу з футболу США – Китай. Американка Бренді Честейн забиває вирішальний післяматчевий пенальті і в пориві емоцій зриває з себе футболку і падає на коліна. Це фото стало культовим у світі спорту.

Знімок радісної Честейн облетів весь світ і з'явився на обкладинках таких популярних журналів, як Newsweek і Sports Illustrated.

"У той момент я не думала ні про що. Тільки одна думка: "Це найбільший момент в моєму футбольному житті", – згадувала потім Честейн.

За свою кар'єру вона двічі ставала чемпіонкою світу (1991, 1999) і виграла два "золота" Олімпійських ігор (1996, 2004).

До речі, пару років тому в Пасадені, де пройшов фінал ЧС-1999 року, встановили пам'ятник Честейн, за мотивами тієї самої фотографії.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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