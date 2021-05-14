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История одной фотографии. Американская футболистка сняла майку после "золотого" пенальти

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 мая, 20:15
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В финале женского чемпионата мира по футболу Брэнди Честейн реализовала победный пенальти и сняла с себя футболу, снимок этого момента облетел СМИ всего мира
Ликующая Честейн на обложках таких популярных журналов, как Newsweek и Sports Illustrated
Ликующая Честейн на обложках таких популярных журналов, как Newsweek и Sports Illustrated

1999 год. Финал женского чемпионата мира по футболу США – Китай. Американка Брэнди Честейн забивает решающий послематчевый пенальти и в порыве эмоций срывает с себя футболку и падает на колени. Это фото стало культовым в мире спорта.

Снимок ликующей Честейн облетел весь мир и появился на обложках таких популярных журналов, как Newsweek и Sports Illustrated.

"В тот момент я не думала ни о чем. Только одна мысль: "Это величайший момент в моей футбольной жизни", – вспоминала потом Честейн.

За свою карьеру она дважды становилась чемпионкой мира (1991, 1999) и выиграла два "золота" Олимпийских игр (1996, 2004).

Кстати, пару лет назад в Пасадене, где прошел финал ЧМ-1999, установили памятник Честейн, по мотивам той самой фотографии.

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