11 июня 22:00 Видео
Турция 0
Италия 3
12 июня 16:00 О матче
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00 О матче
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 О матче
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

История одной фотографии. Пеле учили выживать в джунглях

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 июня, 13:57
Копировать ссылку
Один из лучших футболистов в истории после победы на чемпионате мира 1958 года на год ушел в армию и главное чему там научился – дисциплина
Пеле принимает присягу в армии
Пеле принимает присягу в армии / Фото: Getty Images

В июне 1958 года семнадцатилетний Пеле оформил дубль в финале чемпионата мира и помог Бразилии обыграть Швецию – 5:2. А через год будущего короля футбола забрали в армию.

"Да, когда мне исполнилось 18, в октябре 1958 года, я отправился исполнять свой гражданский долг. Это было чудесно.

Для меня это был очень ценный опыт. Я вернулся домой чемпионом мира и думал: "Ну все, теперь я свободен!" А один из одноклубников по Сантосу сказал: "Нет, теперь ты должен подавать пример другим – иди в армию". Так я и сделал.

В армии я научился готовить, уважать людей, стирать, гладить и все остальное. Еще нас учили, как выживать в джунглях. Но самое главное, чему я там научился, – это дисциплина, которая, безусловно, очень помогла мне в футболе. Я не зря потратил время", – вспоминал то время Пеле.

Читайте также другие материалы из рубрики "История одной фотографии":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять