Історія однієї фотографії. Найвідоміше українське обличчя зі шрамом

Найкрутіший хокейний воротар в історії Террі Савчук не визнавав масок, зібрав колекцію Кубків Стенлі і помер після бійки в барі

Террі Савчук - найкращий воротар в історії НХЛ

У 1966 році редакція популярного журналу LIFE вирішила помістити на обкладинку легендарного воротаря Террі Савчука.

Це його в Канаді всі називали Террі, а вдома він був Тарасом. Народився в українській родині, а хокеєм захопився після смерті старшого брата. Тарасу в спадок залишилися його воротарські щитки.

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До 20 років Тарас уже грав у НХЛ, де незабаром став легендою. Чотири перемоги в Кубку Стенлі плюс ще чотири фінали.

В ті часи грати в масці хокейному воротареві означало розписатися у власному боягузстві. А тепер порахуйте, скільки можна отримати розсічень, забитих місць, переломів за більш ніж тисячу матчів. Складно?

Ось журнал LIFE, готуючи свою обкладинку вирішив провести експеримент. Покликали гримера, який повинен був виявити всі шрами на тілі голкіпера, і позначити їх. Нарахували 400! Відзначили лише найстрашніші.

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А ця фотографія стала однією з найбільш впізнаваних у спорті.

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Ось так змінився Тарас за 16 років виступів у НХЛ.

Помер Террі Савчук в 40 років після бійки в барі.

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