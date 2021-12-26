Історія однієї фотографії. Легенді Реала дозволяли палити під час матчу

Альфредо Ді Стефано був затятим курцем і відучити дворазового володаря "Золотого м'яча" від згубної звички ніхто не зміг

Альфредо Ді Стефано палить під час матчу

В опитуванні ФІФА на найкращого футболіста XX століття Альфредо Ді Стефано посів третє місце.

Легендарний форвард із Реалом вигравав п'ять Кубків чемпіонів, виступав за збірні Аргентини, Колумбії, Іспанії. Отримав два "Золоті м'ячі".

Реклама

Ви думаєте задля таких здобутків Альфредо режимив? Як би не так. Ді Стефано був затятим курцем. Таким, що міг зробити пару затяжок прямо на лаві запасних.

Як на цьому фото, датованому 1964 роком. Альфредо Ді Стефано палить під час матчу Реала.

Реклама

Читайте також інші матеріали з рубрики "Історія однієї фотографії":