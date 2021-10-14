Історія однієї фотографії. Прикинулася чоловіком заради революції

К.В. Швітцер – так було записано в стартовому протоколі Бостонського марафону в 1967 році. Це не викликало підозр у організаторів. І незабаром зробило революцію у світовій легкій атлетиці.
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У той час вважалося, що настільки тривалі дистанції згубно позначаються на жіночому здоров'ї. Тому жінкам було заборонено брати участь в марафонських забігах.
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Але 20-річна студентка Сіракузького університету Кетрін Вірджинія Швітцер вирішила кинути виклик системі.
Зареєструвавшись, як К.В. Швітцер (судді подумали, що це чоловік), насунувши на голову капюшон, Кетрін отримала 261-й стартовий номер і побігла.
Обман розкрився скоро. Симпатичну дівчину з довгим волоссям важко було сплутати з чоловіками.
"Я почула тупіт черевиків – і тут хтось мене схопив. Його обличчя було дуже зле. "Забирайся з мого забігу і віддай мені свій номер!" – кричав він і спробував здерти стартовий номер з моїх грудей. Я відскочила в бік. І тут мій хлопець, який біг поряд, стрибнув на нападника і повалив його на землю", – згадувала Кетрін.
Нападником виявився директор марафону Джок Семпл. І фото боротьби Семпла і Швітцер облетіли весь світ.
Дівчину відбили від Семпла – і вона таки пробігла марафон за 4 години і 20 хвилин. Хоча після фінішу її дискваліфікували.
Але вчинок Кетрін підтримали у всьому світі. Почалася масові забіги жінок на всіх континентах. Тиск був настільки сильним, що жінок допустили до Бостонського марафону в 1972-му році. А в 1984-му році жіночий марафон включили в програму Олімпійських ігор.
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До речі, коли Кетрін Швітцер виповнилося 70 років – вона знову пробігла Бостонський марафон. Під тим же 261-м номером.
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