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Історія однієї фотографії. Прикинулася чоловіком заради революції

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
14 жовтня, 11:52
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Американська студентка першою офіційно пробігла Бостонський марафон. Завдяки її подвигу дистанцію незабаром включили в програму Олімпійських ігор
Директор марафону намагається зупинити Кетрін
Директор марафону намагається зупинити Кетрін / Фото: Getty Images

К.В. Швітцер – так було записано в стартовому протоколі Бостонського марафону в 1967 році. Це не викликало підозр у організаторів. І незабаром зробило революцію у світовій легкій атлетиці.

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У той час вважалося, що настільки тривалі дистанції згубно позначаються на жіночому здоров'ї. Тому жінкам було заборонено брати участь в марафонських забігах.

Але 20-річна студентка Сіракузького університету Кетрін Вірджинія Швітцер вирішила кинути виклик системі.

Зареєструвавшись, як К.В. Швітцер (судді подумали, що це чоловік), насунувши на голову капюшон, Кетрін отримала 261-й стартовий номер і побігла.

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Обман розкрився скоро. Симпатичну дівчину з довгим волоссям важко було сплутати з чоловіками.

"Я почула тупіт черевиків – і тут хтось мене схопив. Його обличчя було дуже зле. "Забирайся з мого забігу і віддай мені свій номер!" – кричав він і спробував здерти стартовий номер з моїх грудей. Я відскочила в бік. І тут мій хлопець, який біг поряд, стрибнув на нападника і повалив його на землю", – згадувала Кетрін.

Нападником виявився директор марафону Джок Семпл. І фото боротьби Семпла і Швітцер облетіли весь світ.

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Дівчину відбили від Семпла – і вона таки пробігла марафон за 4 години і 20 хвилин. Хоча після фінішу її дискваліфікували.

Але вчинок Кетрін підтримали у всьому світі. Почалася масові забіги жінок на всіх континентах. Тиск був настільки сильним, що жінок допустили до Бостонського марафону в 1972-му році. А в 1984-му році жіночий марафон включили в програму Олімпійських ігор.

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До речі, коли Кетрін Швітцер виповнилося 70 років – вона знову пробігла Бостонський марафон. Під тим же 261-м номером.

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