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Найемоційніший момент в історії Олімпійських ігор. Спортсменка кричала: "Не чіпайте мене"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
20 серпня, 17:14
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Швейцарська легкоатлетка Габріела Андерсен-Шісс на межі непритомності долала останні метри марафону на Іграх в Лос-Анджелесі. На фініші її чекали лікарі
Габріелу після фінішу рятували лікарі
Габріелу після фінішу рятували лікарі / Фото: Getty Images

Температура в тіні понад 30 градусів, позаду більш 40 км. Швейцарка Габріела Андерсен-Шісс з'являється на LA Coliseum. Її хитає з боку в бік, ноги зводить судома, тіло скривилося, рука обвисла...

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До спортсменки кидаються лікарі, але вона з останніх сил кричить: "Не чіпайте мене".

"Я сказала собі: тобі майже 39, це твій останній шанс, іншого не буде, просто продовжуй, поки зможеш. Просто продовжуй", – згадувала потім Габі.

У Лос-Анджелесі-1984 жіночий марафон вперше включили в програму Олімпійських ігор. До цього вважалося, що настільки тривалі дистанції згубно позначаються на жіночому здоров'ї.

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Габріела Андерсен-Шісс працювала інструктором по лижам і бігала марафони. За рік до Олімпійських ігор виграла в США два старти.

У Лос-Анджелесі Габріела на медалі не претендувала, але за високі місця могла боротися. Якби не одна помилка.

Швейцарка пропустила останній пункт харчування. І незабаром почала страждати від обезводнення. З кожним метром Габі ставало все гірше і гірше. Коли вона з'явилася на стадіоні, то була вже на межі непритомності.

Але якби її торкнулися судді – відразу дискваліфікація. Останні 400 метрів Андерсен-Шісс долає майже за п'ять хвилин. Вона фінішувала 37-ю з 44-х учасниць, її час 2 години 48 хвилин і 42 секунди.

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Відразу після фінішної межі Габріела Андерсен-Шісс впала на руки лікарів. Це один з найбільш емоційних моментів в історії Олімпійських ігор.

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