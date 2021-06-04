Одержимий кінцем світу священик позбавив марафонця олімпійського "золота"

На Олімпійських іграх в Афінах бразилець Вандерлей ді Ліма був близький до перемоги в марафоні, однак Ніл Горан знищив його мрію, зупинивши спортсмена

Ніл Горан напав на Вандерлея ді Ліму в Афінах-2004 / Фото: Getty Images

35 виснажливих кілометрів позаду. Залишилося ще сім. бразилець Вандерлей ді Ліма впевнено лідирує в олімпійському марафоні Афін-2004. Він відірвався від переслідувачів на 25 секунд. Можна задуматися і про золоту медаль.

Раптом із натовпу глядачів вискакує людина. І летить на Ліму. Чоловік хапає спортсмена і виштовхує його на узбіччя. Невелике замішання, бразильцеві допомагають вболівальники, охорона – і він знову на трасі. Але секунди втрачені, а з ними і ритм бігу. Незабаром Вандерлея обходять суперники – і він бере тільки "бронзу".

Бразилія подає протест, вимагаючи вручити ді Лімі золоту медаль. Мовляв, це вина олімпійського комітету, який не гарантував безпеку спортсменів. Але МОК невблаганний. Як подачку Вандерлею вручають медаль де Кубертена – за видатні прояви спортивного олімпійського духу.

"Це був психологічний шок для мене. Мені було боляче. Я був беззахисний і виснажений", – коментує інцидент спортсмен.

Хто напав на ді Ліму?

Це був колишній ірландський священик Ніл Горан, одержимий ідеєю близького кінця світу.

Уперше на спортивних змаганнях він засвітився на рік раніше. Під час етапу Формули-1 у Великій Британії Горан вибіг на трасу, де машини їхали на швидкості 320 км/год. Ніл біг із транспарантом "Читай Біблію. Біблія завжди права".

Наступного разу його пов'язали на скачках, коли Ніл вже мав намір бігти навперейми вершникам.

За інцидент в Афінах Горану дали рік умовно і штраф в 3000 євро. Але це його не зупинило. Ніл поїхав на чемпіонат світу з футболу 2006 року в Берлін і написав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, що планує перед фіналом танцювати біля стадіону з плакатом: "Адольф Гітлер був хорошим лідером, він слідував слову Христа". Ірландця затримали і два місяці тримали під вартою. Але потім відпустили.

Також Ніл зустрічав біля лікарні первістка принца Вільяма, розповідаючи всім, що королева Єлизавета – останній монарх Великої Британії.

А в 2009 році Ніл Горан взяв участь в шоу "Британія має талант". Він танцював ірландську джигу і вийшов до другого раунду.

Запалив Ріо-2016

Що стосується Вандерлея ді Ліми, то після Олімпіади-2004 він не виграв жодного великого змагання і незабаром завершив кар'єру.

На церемонії відкриття Ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро ді Ліма запалив олімпійський вогонь.