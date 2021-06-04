Одержимый концом света священник лишил марафонца олимпийского "золота"

На Олимпийских играх в Афинах бразилец Вандерлей ди Лима был близок к победе в марафоне, однако Нил Хоран уничтожил его мечту, остановив спортсмена

Нил Хоран напал на Вандерлея ди Лиму в Афинах-2004 / Фото: Getty Images

35 изнурительных километров позади. Осталось еще семь. Бразилец Вандерлей ди Лима уверенно лидирует в олимпийском марафоне Афин-2004. Он оторвался от преследователей на 25 секунд. Можно задуматься и о золотой медали.

Вдруг из толпы зрителей выскакивает человек. И летит на Лиму. Он хватает спортсмена и выталкивает его на обочину. Небольшое замешательство, бразильцу помогают болельщики, охрана – и он снова на трассе. Но секунды потеряны, а с ними и ритм бега. Вскоре Вандерлея обходят соперники – и он берет только "бронзу".

Бразилия подает протест, требуя вручить ди Лиме золотую медаль. Мол, это вина олимпийского комитета, который не обеспечил безопасность спортсменов. Но МОК неумолим. В качестве подачки Вандерлею вручают медаль де Кубертена – за выдающиеся проявления спортивного олимпийского духа.

"Это был психологический шок для меня. Мне было больно. Я был беззащитен и истощен", – прокомментирует инцидент спортсмен.

Кто напал на ди Лиму?

Это был бывший ирландский священник Нил Хоран, одержимый идеей близкого конца света.

Первый раз на спортивных соревнованиях он засветился годом ранее. Во время этапа Формулы-1 в Великобритании Хоран выбежал на трассу, где машины ехали на скорости 320 км/ч. Нил бежал с транспарантом "Читай Библию. Библия всегда права".

Следующий раз его повязали на скачках, когда Нил уже намеревался бежать наперерез всадникам.

За инцидент в Афинах Хорану дали год условно и выписали штраф в 3000 евро. Но это его не остановило. Нил поехал на чемпионат мира по футболу 2006 года в Берлин и написал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что планирует перед финалом танцевать возле стадиона с плакатом: "Адольф Гитлер был хорошим лидером, он следовал слову Христа". Ирландца задержали и два месяца держали под стражей. Но потом отпустили.

Также Нил встречал возле больницы первенца принца Уильяма, рассказывая всем, что королева Елизавета – последний монарх Великобритании.

А в 2009 году Нил Хоран принял участие в шоу "Британия имеет талант". Он танцевал ирландскую джигу и вышел во второй раунд.

Зажег Рио-2016

Что касается Вандерлея ди Лимы, то после Олимпиады-2004 он не выиграл ни одного большого соревнования и вскоре завершил карьеру.

На церемонии открытия Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро ди Лима зажег олимпийский огонь.