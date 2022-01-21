Заразился от кота. Шведский лыжник заболел перед Олимпиадой-2022

Призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Калле Хальварссон сообщил о своей болезни. Он простудился.
Перед поездкой на Олимпийские игры в Пекин Калле предпринял все меры предосторожности. Он изолировался дома. Но это не помогло.
"Наверное, один из котов был болен, потому что я тоже заболел. Хоть и изолировался.
Это уныло. Ты делаешь все, что в твоих силах, но все равно подхватываешь простуду. Тяжело", – цитирует Хальварссон Sveriges Radio.
И-за простуды спортсмен вынужден был пропустить шесть дней тренировок.
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