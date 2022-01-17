Экзотика на Олимпиаде-2022: впервые на зимние Игры едут спортсмены из Персидского залива

Два участника сборной Саудовской Аравии по горнолыжному спорту прошли отбор на зимнюю Олимпиаду в Пекине.
Таким образом, страна впервые в истории отправляет спортсменов на зимние Игры. Напомним, что на Олимпийских играх впервые выступит небинарный человек.
"Горнолыжники Салман аль-Хувайш и Файек Абди получили официальные квалификационные очки для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине в качестве первых спортсменов в истории зимних Игр от королевства и всего региона Персидского залива", – говорится в сообщении.
— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) January 16, 2022
Alpine Skiing ' ' #2022
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Ранее мы писали, что из-за мороза и коронавируса организаторы планируют открыть Игры-2020 всего за 100 минут. Главным режиссером шоу стал Чжан Имоу, который снимал "Дом летающих кинжалов" на Прикарпатье.
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