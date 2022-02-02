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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украину могли лишить флага и гимна на Олимпиаде-2022! Почему мы не пошли путем России

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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2 февраля, 14:31
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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт признался, что наша страна едва не лишилась своей айдентики на зимних Олимпийских играх в Пекин
Вадим Гутцайт рассказал о проблемах украинских олимпийцев с WADA
Вадим Гутцайт рассказал о проблемах украинских олимпийцев с WADA

В октябре прошлого года Всемирное антидопинговое агентство WADA начало расследование в отношении Украины в деле о нарушении правил тестирования олимпийцев накануне Олимпиады-2020.

Согласно данным, Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) с 2012 года проводил заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению.

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Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020

Это поставило под угрозу выступление наших олимпийцев под флагом и гимном Украины на зимних Олимпийских играх 2022 года. Об этом в интервью Tribuna.com рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"В этот раз не будет как в Токио. К сожалению, или же к счастью, эта проблема произошла в мое время, когда я тут работаю. Ведь где бы я ни работал, всегда некие сложные моменты беру на себя и иду их решать.

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Мы сейчас полностью сотрудничаем с WADA. Мы провели свой аудит, открыли все для WADA, предоставили все письма и информацию, которую они запросили, когда все это началось.

Министр спорта Вадим Гутцайт
Министр спорта Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом. Наши действия вместе с WADA обеспечили отсутствие каких-либо последствий для украинских спортсменов по результатам расследования.

Слава Богу, таких критических нарушений больше не было. С самого начала было понятно, что украинский кейс полностью отличается от российского".

Стоит отметить, что сборная России сейчас на Олимпийских играх выступает без флага и гимна из-за допинговых махинаций. Ее спортсмены идентифицируются под аббревиатурой ОКР – Олимпийский комитет России.

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