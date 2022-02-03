Ще мінус один спортсмен. Україна втратила олімпійця, який майстерно відшив росіян

Командними змаганнями фігуристів українці розпочнуть виступи на Олімпійських іграх у Пекіні. На жаль, у чоловічому одиночному катанні Україна не зможе виставити свого представника.
Виною всьому коронавірус. Через позитивний тест на COVID-19 в Івана Шмуратка, він не зможе допомогти своїй команді.
"Зараз відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді та відчути цю незвичайну атмосферу змагань.
Я бажаю здоров'я та успіху своїм друзям та партнерам по команді, триматиму за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, та чекаю свого повернення на олімпійський лід якнайшвидше", – наводить слова Шмуратка НОК України.
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Фігурист почувається добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.
Це не перший випадок зараження в олімпійській збірній України. Раніше біатлоністка Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус у Пекіні й була відправлена на карантин.
Таким чином у командному турнірі з фігурного катання Україну представлятимуть: Софія Голіченко – Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова – Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні.
Нагадаємо, український фігурист Іван Шмуратко не попався на провокацію російських журналістів. На запитання кореспондента Матч ТБ російською мовою Шмуратко почав відповідати англійською. Вони ж хотіли почути відповідь російською.
Також сьогодні стало відомо, що на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні прапор України нестимуть два спортсмени – Олександр Абраменко та Олександра Назарова.
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена 45 спортсменами у 12 різних дисциплінах.