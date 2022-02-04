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Камерун 0
Египет 0
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Атлетик 1
Реал 0
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Полесье --
Верес --
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Украина --
Россия --
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Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
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Интер --
Милан --
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Бавария --
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Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
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Байер --
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Барселона --
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Египет --
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Черноморец --
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Металлист --
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Сассуоло --
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Олимпиада-2022: когда пройдет, где смотреть, будут ли медали у Украины

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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4 февраля, 06:22
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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, на них будут разыграны 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Украину представят 45 атлетов
Пекин - первый город, который примет летнюю и зимнюю Олимпиады
Пекин - первый город, который примет летнюю и зимнюю Олимпиады / Фото: REUTERS

Болельщиков спорта снова ждут бессонные ночи. Еще не улеглись эмоции после летней Олимпиады в Токио, как пришло время Пекина-2022.

Когда пройдет Олимпиада

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля. Начало в 14:00 по киевскому времени. Организаторы обещают, что она продлится не больше 100 минут.

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Первые медали будут разыграны 5 февраля, а последние – 20-го. В день закрытия Игр.

Кто участвует

В Китай приедут представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

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Украина в Пекине

Нашу страну на Олимпиаде будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах. В биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

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Наша гордость

В Пекин поедут четыре украинских спортсмена, которые выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "золото" в Пхенчхане-2018.

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Наши шансы

Букмекеры дают Украине только 12% на завоевание золотой медали! Коэффициент на то, что украинцы выиграют хотя бы одно соревнование на Олимпиаде, равен 7.50. Ждать медаль будем в биатлоне и фристайле.

Где смотреть Олимпийские игры

Много прямых эфиров плюс студии с Олимпиады будут в эфире UA:Перший. Начало большинства трансляций – в 6:00.

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