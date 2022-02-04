Олімпіада-2022: коли відбудеться, де дивитися, чи будуть медалі в України

Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого, на них буде розіграно 109 комплектів нагород у 15 дисциплінах. Україну представлять 45 атлетів

Пекін - перше місто, яке прийме літню і зимову Олімпіади / Фото: REUTERS

На вболівальників спорту знову чекають безсонні ночі. Ще не вщухли емоції після літньої Олімпіади в Токіо, як настав час Пекіна-2022.

Коли пройде Олімпіада

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор відбудеться 4 лютого. Початок о 14:00 за київським часом. Організатори обіцяють, що вона триватиме не більше 100 хвилин.

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Перші медалі будуть розіграні 5 лютого, а останні – 20-го. У день закриття Ігор.

Хто бере участь

До Китаю приїдуть представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

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Україна у Пекіні

Нашу країну на Олімпіаді представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах. У біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

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Наша гордість

До Пекіна поїдуть чотири українські спортсмени, які вигравали золоті медалі. Біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко – чемпіонки Ігор-2014. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "золото" у Пхенчхані-2018.

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Наші шанси

Букмекери дають Україні лише 12% на завоювання золотої медалі! Коефіцієнт на те, що українці виграють хоча б одне змагання на Олімпіаді, дорівнює 7,50. Чекатимемо на медаль у біатлоні та фрістайлі.

Де дивитись Олімпійські ігри

Багато прямих ефірів плюс студії з Олімпіади будуть в ефірі UA:Перший. Початок більшості трансляцій – о 6:00.