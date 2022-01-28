Мільйони чи середня зарплата? Скільки мають отримувати спортсмени за медалі Олімпіади – опитування

Українські вболівальники назвали п'ять видів спорту, за яким пильніше стежитимуть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні

Взяти олімпійську медаль буде не просто / Фото: Колаж: Сьогодні

Тиждень залишився до старту Олімпійських ігор у Пекіні. Головна зимова подія чотириліття поки що не викликає особливого інтересу у жителів міст України з населенням 50к+ у віці 18-60 років.

Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus, якє було зроблено для "Сегодня".

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Усього 12,4% з опитаних в курсі всіх новин навколо Ігор-2022. 49,7% лише знають, що буде Олімпіада. Але без подробиць. А ось 37,9% взагалі вперше чують про зимовий фестиваль у Китаї.

Як ви думаєте, скільки українців уважно стежитиме за олімпійськими змаганнями? Усього лише 38,6%. 39,1% категорично не цікаво, що відбуватиметься у Пекіні. Інші ще не визначилися.

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Ось вам ТОП-5 видів спорту, які викликають найбільший інтерес у наших уболівальників:

біатлон

фігурне катання

лижні гонки

стрибки з трампліну

хокей

Цікаво, що 40,6% фанатів вважають, що за медалі на Олімпійських іграх спортсмени мають отримувати від держави квартири, машини та мільйони призових гривень.

А ось 26,8% упевнені, що нагороди мають бути на рівні середньої зарплати по Україні.

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Наразі в Україні призові такі: за олімпійське золото – $125 000, за срібло – $80 000, за бронзу – $55 000.

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