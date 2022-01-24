У Росії почалася нова істерика. Першим "підірвався" коментатор із "Миротворця"

Як завжди, на чолі загону "обурених" скандальний російський коментатор із бази "Миротворець" Дмитро Губернієв. Одіозний пропагандист зарядив оди про дружбу Росії та України, і це незважаючи на окупацію Криму та частини Донбасу Російською Федерацією.
"Міністр – ідіот. Він і є головний ворог українського спорту. Які можуть бути провокації? Я зайду і у Юлії Джими заберу сир на сніданку? Ця заява – найголовніша провокація.
Ми товаришуємо з Україною. Я у чудових взаєминах з українськими тренерами та спортсменами. Наші номери були поруч, ми щодня віталися. Не було жодних проблем — вони їх самі вигадують.
Мені немає ніякого діла до міністра спорту. Вони тільки нервують спортсменів та створюють їм нестерпні умови. Ми завжди з відкритими обіймами до їхніх спортсменів, як і вони. Людина ж каже про якісь провокації", – сказав Губернієв в інтерв'ю championat.com.
Нагадаємо, Міністерство спорту України дало рекомендацію нашим спортсменам давати інтерв'ю українською мовою та не фотографуватися з представниками ОКР.
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Спочатку в Україні відмовлялися від таких рекомендацій, але крапку у чутках поставив сам міністр.
"Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами із російським прапором.
Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не потрібно піддаватися політичним провокаціям", – цитує Гутцайта Сьогодні.Спорт.
Чому в Україні запровадити "антиросійські рекомендації"
Головна причина заборон – уникнути скандалів, а вони супроводжують Україну на кожній Олімпіаді.
Найсвіжіший скандал стався на Олімпіаді-2020 після обіймашок Ярослави Магучих із Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.
Зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту.