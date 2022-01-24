У Росії почалася нова істерика. Першим "підірвався" коментатор із "Миротворця"

У РФ згадали про дружбу, після 8 років війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Як завжди, на чолі загону "обурених" скандальний російський коментатор із бази "Миротворець" Дмитро Губернієв. Одіозний пропагандист зарядив оди про дружбу Росії та України, і це незважаючи на окупацію Криму та частини Донбасу Російською Федерацією.

"Міністр – ідіот. Він і є головний ворог українського спорту. Які можуть бути провокації? Я зайду і у Юлії Джими заберу сир на сніданку? Ця заява – найголовніша провокація.

Ми товаришуємо з Україною. Я у чудових взаєминах з українськими тренерами та спортсменами. Наші номери були поруч, ми щодня віталися. Не було жодних проблем — вони їх самі вигадують.

Мені немає ніякого діла до міністра спорту. Вони тільки нервують спортсменів та створюють їм нестерпні умови. Ми завжди з відкритими обіймами до їхніх спортсменів, як і вони. Людина ж каже про якісь провокації", – сказав Губернієв в інтерв'ю championat.com.