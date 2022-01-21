Україна порушує Олімпійську хартію: реакція РФ на антиросійську рекомендацію

У російській Держдумі різко відреагували на Рекомендації Мінспорту України нашим спортсменам давати інтерв'ю українською мовою та не фотографуватися з росіянами

Досить обійматися з росіянами / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Антиросійська рекомендація була озвучена неофіційно під час розмови у міністерстві.

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Зроблено було для того, щоб уникнути скандалу, який був на Олімпіаді-2020 у Токіо, коли Ярослава Магучих обіймалася з Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Реакція з Росії була негайно. Своє невдоволення висловила депутат із "партії Путіна" та колишня ковзанярка Світлана Журова.

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"Це йде дуже давно: не підходити, не фотографуватись. Такі рішення та заборони – це дуже погано. Адже самі спортсмени спілкуються, перебувають у добрих відносинах. Невже за ними тепер стежитимуть, щоб не спілкувалися та не фотографувалися один з одним? Адже багатьох об'єднує дружба.

Магучіх із росіянкою Ласіцкене і "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters