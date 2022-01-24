В России началась новая истерика. Первым "подорвался" комментатор из "Миротворца"

Заявление Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта о введении антироссийских рекомендаций вызвало новую волну истерии у рупоров пропаганды

В РФ вспомнили о дружбе, после 8 лет войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Как всегда, во главе отряда "возмущенных" скандальный российский комментатор из базы "Миротворец" Дмитрий Губерниев. Одиозный пропагандист зарядил оды о дружбе России и Украины, и это несмотря на оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией.

"Министр – идиот. Он и есть главный враг украинского спорта. Какие могут быть провокации? Я зайду и у Юлии Джимы заберу сыр на завтраке? Это заявление – самая главная провокация. Мы дружим с Украиной. Я в прекрасных отношениях с украинскими тренерами и спортсменами. Наши номера находились рядом, мы каждый день здоровались. Не было никаких проблем — они их сами выдумывают. Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервируют спортсменов и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростертыми объятиями к их спортсменам, как и они. Человек же говорит о каких-то провокациях", – сказал Губерниев в интервью championat.com.

Ошибок Токио украинцы больше не повторят / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, Министерство спорта Украины дало рекомендацию нашим спортсменам давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР.

Изначально в Украине отнекивались от таких рекомендаций, но точку в слухах поставил сам министр.

"Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами с российским флагом. Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужно поддаваться на политические провокации", – цитирует Гутцайта Сегодня.Спорт.

Гутцайт хочет избежать скандала, который случился в Токио / Фото: Коллаж: Сегодня

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Почему в Украине ввели "антироссийские рекомендации"

Главная причина запретов – избежать скандалов, а они сопровождают Украину на каждой Олимпиаде.

Самый свежий скандал произошел на Олимпиаде-2020 после обнимашек Ярославы Магучих с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

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Зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта.