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"Заходи надто жорсткі". Сусіди підгорають від "антиросійських рекомендацій"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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22 січня, 13:12
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Росіяни продовжують роздмухувати скандал навколо заборони українським спортсменам фотографуватися з росіянами під час Олімпіади-2022
У Росії впевнені, що українці фотографуватимуться з росіянами на Олимпиаді
У Росії впевнені, що українці фотографуватимуться з росіянами на Олимпиаді / Фото: Колаж: Сьогодні

Як відомо, Міністерство спорту України дало рекомендацію нашим спортсменам давати інтерв'ю українською мовою та не фотографуватися з представниками ДКР.

Ця порада викликала істерику в Росії. Вони вважають, що не заслужили такого ігнорування з боку українських спортсменів.

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Російська триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова вважає, що такі заходи надто жорсткі щодо росіян.

"Спортсмени самі вирішать, з ким фотографуватися, а з ким ні. Я вважаю, що українці однозначно фотографуватимуться поряд із нашими спортсменами. Однозначно.

Звичайно, такі заходи – це занадто. Українські спортсмени не дотримуватимуться цих рекомендацій. Їм все одно. Ми їх поважаємо, а вони нас", – сказала Рєзцова в інтерв'ю Спорт-Експресу.

Раніше легенда російського біатлону Анфіса Резцова зізналася у вживанні допінгу. Знаменита спортсменка розповідала, як у 1990-х російських спортсменів щосили кололи забороненими препаратами.

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Додамо, що в Україні відмовилися підтверджувати чутки про "антиросійські рекомендації". У Федерації біатлону відповіли, що вперше про це чують (хоча, за нашими даними, така розмова справді була).

"Вперше про таке чуємо, подібних рекомендацій федерація не отримувала. Якби вони були, то про них було б відомо, але ми, як уже було сказано, про таке чуємо вперше. У федерацію такі рекомендації не приходили", – заявив представник федерації на запит ТАРС .

Чому в Україні могли запровадити "антиросійські рекомендації"

Головне завдання можливих заборон – уникнути скандалу, а вони супроводжують Україну на кожній Олімпіаді.

Найсвіжіший скандал стався на Олімпіаді-2020 після обіймашок Ярослави Магучих із Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.

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Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

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