Жодних братань з ворогом! Маркевич поставив крапку в антиросійських рекомендаціях

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич вважає, що українські спортсмени мають бути патріотами своєї країни

Мирон Маркевич проти спільних фото з росіянами / Фото: Колаж: Сьогодні

Наші олімпійці мають без рекомендацій Мінспорту України розуміти, що вони представляють на міжнародній арені свою країну і будь-який необережний крок зіграє на руку Росії, вважає ексголова Комітету збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Тут і коментувати особливо нічого і, за великим рахунком, не було потреби у таких вказівках. Кожен має бути патріотом своєї країни і чітко знати, де друг, а хто ворог. Тому про які спільні фото, братання з росіянами може йтися, якщо це країна-агресор, яка вбиває твоїх братів і сестер, що захопила твої землі. Таке не можна прощати. А найкращою відповіддю українських спортсменів на підступи ворога були б їхні перемоги на змаганнях найвищого рівня", – сказав Маркевич Meta-ratings.com.ua.

Мирон Маркевич / Фото: AFP

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Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтвердив чутки про рекомендації для українських спортсменів.

"Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами із російським прапором. Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не потрібно піддаватися політичним провокаціям", – цитує Гутцайта Сьогодні.Спорт.

Гутцайт хоче уникнути скандалу, що трапився в Токіо / Фото: Колаж: Сьогодні

Підтвердження антиросійських рекомендацій викликало істерику в Російській Федерації. Одіозний російський коментатор Дмитро Губернієв згадав про "братську дружбу" між двома народами, і це незважаючи на окупацію Криму та частини Донбасу Російською Федерацією.

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"Ми товаришуємо з Україною. Я у чудових стосунках з українськими тренерами та спортсменами. Наші номери знаходилися поруч, ми щодня віталися. Не було жодних проблем – вони їх самі вигадують", – сказав Губернієв в інтерв'ю championat.com.

У РФ згадали про дружбу, після 8 років війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Чому в Україні запровадили "антиросійські рекомендації"

Головна причина заборон – уникнути скандалів, а вони супроводжують Україну на кожній Олімпіаді.

Найсвіжіший скандал стався на Олімпіаді-2020 після обіймашок Ярослави Магучих із Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.

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Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту.