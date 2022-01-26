Українські біатлоністи вирушили на Олімпійські ігри

Делегація олімпійської збірної України з біатлону вилетіла до Пекіна

Українські біатлоністи дорогою до Пекіна / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 26 січня, збірна України з біатлону вирушила на Олімпійські ігри-2022 до Пекіна. Фотографію з борту літака опублікував у своєму Instagram Дмитро Підручний.

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Зі столиці Китаю українська біатлонна делегація вирушить до Чжанцзякоу – національного біатлонного центру, де відбуватимуться олімпійські перегони.

Склад збірної України з біатлону, окрім спортсменів та тренерського штабу, включає сервіс-бригаду. Уся делегація налічує 23 особи.

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

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Повний склад команди, яка вирушила до Пекіна:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко. Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.

Юлія Джима, Олена Білосюк, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко. Тренерський штаб: Юрай Санітра, Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко, Олексій Писаренко (лікар), Богдан Братков (лікар), Михайло Гуменяк (масажист), Дмитро Пухов (масажист).

Юрай Санітра, Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко, Олексій Писаренко (лікар), Богдан Братков (лікар), Михайло Гуменяк (масажист), Дмитро Пухов (масажист). Сервіс-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Іван Білосюк, Дмитро Бобков, Сергій Михайличенко.

Юлія Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах.

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Раніше був озвучений медальний план України на Олімпіаду у Пекіні. На зимових Іграх у Китаї, до старту яких залишаються лічені дні, міністр спорту буде задоволений однією нагородою.