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"Снег искусственный и очень жесткий". Пидручный оценил биатлонную трассу в Китае

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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30 января, 16:16
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Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, какие сюрпризы готовит олимпийская трасса в Чжанцзякоу
Дмитрий Пидручный готовится к стартам на олимпийской трассе в Чжанцзякоу
Дмитрий Пидручный готовится к стартам на олимпийской трассе в Чжанцзякоу / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Украинские биатлонисты готовятся к олимпийским стартам без старшого тренера сборной Юрая Санитры, который находится на самоизоляции после положительного теста на коронавирус.

Насколько трудная трасса будет для спортсменов, разбирался Дмитрий Пидручный.

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"Трасса достаточно специфична, не простая. Очень много затяжных подъемчиков, их скорее можно отнести к равнине. Спуски короткие, и в основном либо с поворотами, либо резкие и короткие. Старт и выход из рубежа сразу в подъем, финиш тоже в небольшой подъем.

Перед тем, как заехать на финиш или рубеж – относительно длинный с поворотом спуск, после этого поворот налево – на стрельбище, а прямо – финиш в подъем. Поэтому финиши будут интересны. Трасса не легкая, негде отдохнуть. Если подытожить, то первая часть дистанции – это подъемы, а вторая – преимущественно спуски с поворотами, за исключением небольших подъемов.

Трасса практически идеально чиста: нет ни глины, ни песка. Ветром песок тоже не надувается, по крайней мере, за эти два дня я такого не видел.

Снег здесь искусственный, натурального совсем нет. Он очень жесткий, перемерз, и лыжи в подъем вообще не едут: поскольку снег жесткий, лыжи в него просто врезаются. Снег есть только на трассе и в Олимпийской деревне – где трава, сейчас настреляли снег", – сказал Пидручный в интервью biathlon.com.ua.

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Ранее украинские биатлонисты рассказали, чем их кормили в столовой олимпийской деревни.

Наши биатлонисты уже в Китае
Наши биатлонисты уже в Китае / Фото: Коллаж: Сегодня

Также мы сообщали, что вслед за главным тренером мужской сборной Украины по биатлону словаком Юраем Санитрой положительный тест на коронавирус в Китае сдал и его ассистент – 37-летний Игорь Ященко.

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Игорь Ященко
Игорь Ященко / Фото: biathlon.com.ua

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