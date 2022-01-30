"Сніг штучний та дуже жорсткий". Підручний оцінив біатлонну трасу у Китаї

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, які сюрпризи готує олімпійська траса у Чжанцзяку

Дмитро Підручний готується до стартів на олімпійській трасі у Чжанцзяку / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Українські біатлоністи готуються до олімпійських стартів без старшого тренера збірної Юра Санітри, який знаходиться на самоізоляції після позитивного тесту на коронавірус.

Наскільки важка траса буде для спортсменів, розбирався Дмитро Підручний.

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"Траса досить специфічна, не проста. Дуже багато затяжних підйомчиків, їх швидше можна віднести до рівнини. Спуски короткі, і переважно або з поворотами, або різкі і короткі. Старт і вихід із рубежу відразу підйом, фініш теж у невеликий підйом.

Перед тим, як заїхати на фініш або рубіж – відносно довгий з поворотом спуск, після цього поворот наліво – на стрільбище, а прямо – фініш на підйом. Тому фініші будуть цікаві. Траса не легка, нема де відпочити. Якщо підсумувати, то перша частина дистанції – це підйоми, а друга – переважно спуски з поворотами, крім невеликих підйомів.

Траса практично ідеально чиста: немає глини, ні піску. Вітром пісок теж не надувається, принаймні за ці два дні я такого не бачив. Сніг тут штучний, натурального немає. Він дуже жорсткий, перемерз, і лижі у підйом взагалі не їдуть: оскільки сніг жорсткий, лижі в нього просто врізаються. Сніг є лише на трасі та в Олімпійському селищі – де трава, зараз настріляли сніг", – сказав Підручний в інтерв'ю biathlon.com.ua.

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Раніше українські біатлоністи розповіли, чим їх годували в їдальні олімпійського селища.

Наші біатлоністи вже в Китаї / Фото: Колаж: Сьогодні

Також ми повідомляли, що слідом за головним тренером чоловічої збірної України з біатлону словаком Юраєм Санітрою позитивний тест на коронавірус у Китаї склав та його асистент – 37-річний Ігор Ященко.

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