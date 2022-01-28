Кто будет готовить сборную Украины? Тренера изолировали в Олимпийской деревне

Наставник мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра вынужден будет находится на карантине как минимум до начала Олимпиады-2022

Юрай Санитра пробудет в карантине 7 дней / Фото: Getty Images, biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Сегодня стало известно, что второй тест Юрая Санитры на коронавирус по прилету в Пекин оказался положительным. Теперь словацкий специалист будет изолирован от всей команды в специальной гостинице Олимпийской деревни.

Согласно протоколу, Санитра пробудет в карантине в течении семи дней. Тренер сможет вернутся в сборную Украины лишь в том случае, если два ежедневных теста на COVID-19 окажутся негативными.

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"Мы находимся с Юраем на постоянной связи. В отеле просторная комната, есть вай-фай, телевизор, все необходимое для комфортного пребывания. Если будет прослеживаться положительная динамика, то можно посещать тренажерный зал с учетом всех ковид-протоколов. Самоизоляция будет длиться 7 дней, закончится она только после того, как будут сданы 2 ежедневных негативных теста. Но мы все верим, что Юрай быстро поправится и вернется к нам. Вся команда к этому стремится", – прокомментировала шеф-миссии Олимпийской сборной команды Украины Анна Сорокина.

Мы сообщали, что Санитра сдал положительный тест на коронавирус в аэропорту Пекина. Проверочный ПЦР-тест сделали специалисту в Олимпийской деревне.

В составе делегации олимпийской сборной Украины по биатлону в столицу Китая вылетело 23 человека. Помимо Юрая Санитры, в тренерский штаб команды входят: Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко, Игорь Ященко. Скорее всего, кто-то из четырех специалистов возьмет на себя подготовку мужской сборной к стартам Олимпиады.

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Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах.

Ранее был озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине. На зимних Играх в Китае, до старта которых остаются считанные дни, министр спорта будет доволен и одной наградой.