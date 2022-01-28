Контрольный – положительный! Украинского тренера изолировали на Олимпиаде

Второй тест Юрая Санитры по прилету в Пекин оказался положительным. Тренер биатлонистов вынужден отправиться на самоизоляцию

Санитра - на карантине / Фото: Коллаж: Сегодня

Мужская сборная Украины по биатлону осталась без своего главного тренера на Олимпиаде-2022. Юрай Санитра не сможет руководить командой при подготовке к первым стартам.

Мы сообщали, что Санитра сдал положительный тест на коронавирус в аэропорту Пекина. Проверочный ПЦР-тест сделали специалисту в олимпийской деревне. И он тоже оказался положительным, сообщает biathlon.com.ua.

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Юрай Санитра сдал положительный тест на COVID-19 / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Теперь Санитра отправлен на самоизоляцию. Сколько он там пробудет и когда сможет вернуться к работе, пока неизвестно.

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Напомним, что наши биатлонисты вчера прилетели в Пекин. Дарья Блашко отметила разнообразие еды в олимпийской столовой. И показала свою комнату.