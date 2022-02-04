Расписание выступления украинцев в первый день Олимпиады-2022

4 февраля украинские спортсмены официально вступают в борьбу на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Смотрите расписание стартов наших спортсменов

Украина откроет Игры-2022 фигурным катанием / Фото: REUTERS

Несмотря на то, что открытие Олимпиады-2022 состоится только в пятницу, в Пекине уже два дня проходят олимпийские старты. Кстати, узнайте, где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2022.

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Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде-2022 4 февраля

Фигурное катание (командное первенство)

05:35 – танцы на льду (ритм-танец): Александра Назарова и Максим Никитин

и 07.15 – спортивные пари (короткая программа): София Голиченко и Артем Даренский

Отметим, что в этот день пройдут соревнования не только в фигурном катании. 4 февраля состоятся матчи олимпийского дабл-микста турнира по керлингу и хоккейного турнира среди женщин, но украинцы в этих дисциплинах не представлены.

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Украинцы на Олимпиаде-2022