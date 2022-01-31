Как хорошо вы знаете украинских героев зимних Олимпиад: тест

4 февраля стартуют Олимпийские игры-2022, на которых Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта. Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.
Самое время вдохновиться на победы и вспомнить, какие достижения на зимних Олимпиадах уже есть в активе наших спортсменов.
За 7 предыдущих зимних Игр, в которых Украина принимала участие как самостоятельная команда, "сине-желтые" завоевали 8 наград. Да, весьма скромно. Но тем ценнее для нас каждая из этих медалей.
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За каждой из них – интереснейшие истории о таланте и трудолюбии, слезы радости, курьезы, невероятные приключения и рекорды. Как хорошо вы их знаете и помните? Пройдите тест, чтобы проверить!
Как хорошо вы знаете украинских героев зимних Олимпиад
В каком виде спорта Украина завоевала первую историческую олимпийскую награду как независимая команда?
Вокруг бронзы Валентины Цербе-Несиной было множество курьезных ситуаций. Например, для участия в той самой исторической гонке ей пришлось кое-что одолжить у коллег. Что именно?
На той же Олимпиаде-94 Украина завоевала первую в истории независимых выступлений золотую награду. Кто принес команде эту медаль?
Золото Баюл стало настоящей сенсацией Игр-94. Настолько ошеломляющей, что у организаторов даже не оказалось гимна Украины. Вместо него они предложили наградить Оксану под…
На следующих зимних играх, в 1998-м году, в Нагано, Украина выиграла всего одну медаль. Кто принес ее команде?
Сколько медалей завоевала Украина на следующих Играх – в 2002-м году в американском Солт-Лейк Сити?
Кто из этих украинских спортсменов НЕ выигрывал медали на Олимпиаде-2006, которая проходила в итальянском Турине?
Кто был знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпийских игр-2014 в Сочи?
В каком составе сборная Украины по биатлону выиграла золото в эстафетной биатлонной гонке Игр-2014?
Александр Абраменко, выиграв золото ОИ-2018 в корейском Пхенчхане, стал первым в истории украинским олимпийским чемпионом в…
Фото: Getty Images, olympics.com, biathlon.com.ua, amazon.com, noc-ukr.org, flickr.com/Tom Magliery, wikipedia.org.