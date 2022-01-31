Как хорошо вы знаете украинских героев зимних Олимпиад: тест

Накануне старта Игр-2022 в Пекине вспоминаем наших спортсменов, которые ранее уже вписали имена в историю

Фото: Getty Images, НОК Украины

4 февраля стартуют Олимпийские игры-2022, на которых Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта. Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Самое время вдохновиться на победы и вспомнить, какие достижения на зимних Олимпиадах уже есть в активе наших спортсменов.

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За 7 предыдущих зимних Игр, в которых Украина принимала участие как самостоятельная команда, "сине-желтые" завоевали 8 наград. Да, весьма скромно. Но тем ценнее для нас каждая из этих медалей.

За каждой из них – интереснейшие истории о таланте и трудолюбии, слезы радости, курьезы, невероятные приключения и рекорды. Как хорошо вы их знаете и помните? Пройдите тест, чтобы проверить!

Как хорошо вы знаете украинских героев зимних Олимпиад Уверены, вы справитесь. Внимательно читайте вопросы и вспоминайте, кто из украинских спортсменов, в каких видах спорта и какими именно достижениями радовал всю страну. Пройти тест и победить! 1/10 В каком виде спорта Украина завоевала первую историческую олимпийскую награду как независимая команда? 15 % 31 % 54 % Дальше 2/10 Вокруг бронзы Валентины Цербе-Несиной было множество курьезных ситуаций. Например, для участия в той самой исторической гонке ей пришлось кое-что одолжить у коллег. Что именно? 54 % 15 % 31 % Дальше 3/10 На той же Олимпиаде-94 Украина завоевала первую в истории независимых выступлений золотую награду. Кто принес команде эту медаль? 17 % 75 % 8 % Дальше 4/10 Золото Баюл стало настоящей сенсацией Игр-94. Настолько ошеломляющей, что у организаторов даже не оказалось гимна Украины. Вместо него они предложили наградить Оксану под… 9 % 45 % 45 % Дальше 5/10 На следующих зимних играх, в 1998-м году, в Нагано, Украина выиграла всего одну медаль. Кто принес ее команде? 70 % 10 % 20 % Дальше 6/10 Сколько медалей завоевала Украина на следующих Играх – в 2002-м году в американском Солт-Лейк Сити? 0 % 0 % 100 % Дальше 7/10 Кто из этих украинских спортсменов НЕ выигрывал медали на Олимпиаде-2006, которая проходила в итальянском Турине? 0 % 89 % 0 % 11 % Дальше 8/10 Кто был знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпийских игр-2014 в Сочи? 0 % 67 % 33 % Дальше 9/10 В каком составе сборная Украины по биатлону выиграла золото в эстафетной биатлонной гонке Игр-2014? 0 % 0 % 100 % Дальше 10/10 Александр Абраменко, выиграв золото ОИ-2018 в корейском Пхенчхане, стал первым в истории украинским олимпийским чемпионом в… 83 % 0 % 17 % Дальше

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Фото: Getty Images, olympics.com, biathlon.com.ua, amazon.com, noc-ukr.org, flickr.com/Tom Magliery, wikipedia.org.