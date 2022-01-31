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Как хорошо вы знаете украинских героев зимних Олимпиад: тест

Юлия Мамойленко Юлия Мамойленко Креативный продюсер Сегодня
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31 января, 07:02
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Накануне старта Игр-2022 в Пекине вспоминаем наших спортсменов, которые ранее уже вписали имена в историю
Фото: Getty Images, НОК Украины
Фото: Getty Images, НОК Украины

4 февраля стартуют Олимпийские игры-2022, на которых Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта. Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Самое время вдохновиться на победы и вспомнить, какие достижения на зимних Олимпиадах уже есть в активе наших спортсменов.

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За 7 предыдущих зимних Игр, в которых Украина принимала участие как самостоятельная команда, "сине-желтые" завоевали 8 наград. Да, весьма скромно. Но тем ценнее для нас каждая из этих медалей.

За каждой из них – интереснейшие истории о таланте и трудолюбии, слезы радости, курьезы, невероятные приключения и рекорды. Как хорошо вы их знаете и помните? Пройдите тест, чтобы проверить!

Как хорошо вы знаете украинских героев зимних Олимпиад

Уверены, вы справитесь. Внимательно читайте вопросы и вспоминайте, кто из украинских спортсменов, в каких видах спорта и какими именно достижениями радовал всю страну.
Пройти тест и победить!
1/10

В каком виде спорта Украина завоевала первую историческую олимпийскую награду как независимая команда?

Фигурное катание
Нет. Историческую медаль под сине-желтым флагом – бронзу в биатлонной спринтерской гонке – для Украины выиграла Валентина Цербе. Дело было в норвежском Лиллехаммере-1994. До этого, на летней Олимпиаде-1992 в Барселоне и зимних Играх-1992 в Альбервиле, Украина выступила в составе Объединённой команды (из республик бывшего СССР).
15 %
Фристайл
Нет. Историческую медаль под сине-желтым флагом – бронзу в биатлонной спринтерской гонке – для Украины выиграла Валентина Цербе. Дело было в норвежском Лиллехаммере-1994. До этого, на летней Олимпиаде-1992 в Барселоне и зимних Играх-1992 в Альбервиле, Украина выступила в составе Объединённой команды (из республик бывшего СССР).
31 %
Биатлон
Конечно! Историческую медаль под сине-желтым флагом – бронзу в биатлонной спринтерской гонке – для Украины выиграла Валентина Цербе. Дело было в норвежском Лиллехаммере-1994. До этого, на летней Олимпиаде-1992 в Барселоне и зимних Играх-1992 в Альбервиле, Украина выступила в составе Объединённой команды (из республик бывшего СССР).
54 %
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2/10

Вокруг бронзы Валентины Цербе-Несиной было множество курьезных ситуаций. Например, для участия в той самой исторической гонке ей пришлось кое-что одолжить у коллег. Что именно?

Лыжи
Да, на 25-летнюю биатлонистку никто не ставил и в ее успех особо не верил. Так что у Валентины не было даже собственных лыж. Пару, которая принесла успех, Цербе-Несина одолжила у младшей коллеги – на тот момент юниорки Нины Лемеш. Кстати, позже, уже на других соревнованиях, фартовые исторические лыжи кто-то украл.
54 %
Винтовку
Нет, это были лыжи. На 25-летнюю биатлонистку никто не ставил и в ее успех особо не верил. Так что у Валентины не было даже собственных лыж. Пару, которая принесла успех, Цербе-Несина одолжила у младшей коллеги – на тот момент юниорки Нины Лемеш. Кстати, позже, уже на других соревнованиях, фартовые исторические лыжи кто-то украл.
15 %
Костюм
Нет, это были лыжи. На 25-летнюю биатлонистку никто не ставил и в ее успех особо не верил. Так что у Валентины не было даже собственных лыж. Пару, которая принесла успех, Цербе-Несина одолжила у младшей коллеги – на тот момент юниорки Нины Лемеш. Кстати, позже, уже на других соревнованиях, фартовые исторические лыжи кто-то украл.
31 %
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3/10

На той же Олимпиаде-94 Украина завоевала первую в истории независимых выступлений золотую награду. Кто принес команде эту медаль?

Виктор Петренко
Нет, фигурист Петренко выигрывал золото на Олимпиаде-92 в составе Объединенной команды. На Играх-94 он стал 4-м. Первую же золотую награду Украине принесла его 16-летняя коллега Оксана Баюл. Она оставила позади американку Нэнси Керриган и китаянку Чэнь Лу. Короткая программа Оксаны под музыку Чайковского из балета "Лебединое озеро" до сих пор считается одной из лучших в истории фигурного катания.
17 %
Оксана Баюл
Да, 16-летняя Оксана Баюл, несмотря на травму (соперница на тренировке случайно рассекла ей коньком ногу – пришлось накладывать швы), оставила позади американку Нэнси Керриган и китаянку Чэнь Лу. Короткая программа украинки под музыку Чайковского из балета "Лебединое озеро" до сих пор считается одной из лучших в истории фигурного катания.
75 %
Ирина Тараненко-Тереля
Нет, лыжница Тараненко-Тереля никогда не выигрывала олимпийских наград. А первое историческое золото Украине принесла 16-летняя фигуристка Оксана Баюл. Она оставила позади американку Нэнси Керриган и китаянку Чэнь Лу. Короткая программа Оксаны под музыку Чайковского из балета "Лебединое озеро" до сих пор считается одной из лучших в истории фигурного катания.
8 %
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4/10

Золото Баюл стало настоящей сенсацией Игр-94. Настолько ошеломляющей, что у организаторов даже не оказалось гимна Украины. Вместо него они предложили наградить Оксану под…

Гимн СССР
Все три ответа являются правильными. Из-за отсутствия гимна Украины организаторы Олимпиады-94 предложили наградить Баюл на выбор под один из трех гимнов – СССР, РФ или олимпийский. Украинская делегация решительно отказалась. Из-за этого церемонию награждения пришлось задержать на 40 минут – столько времени понадобилось нашим представителям, чтобы съездить в отель и привезти кассету с записью "Ще не вмерла України і слава, і воля".
9 %
Гимн России
Все три ответа являются правильными. Из-за отсутствия гимна Украины организаторы Олимпиады-94 предложили наградить Баюл на выбор под один из трех гимнов – СССР, РФ или олимпийский. Украинская делегация решительно отказалась. Из-за этого церемонию награждения пришлось задержать на 40 минут – столько времени понадобилось нашим представителям, чтобы съездить в отель и привезти кассету с записью "Ще не вмерла України і слава, і воля".
45 %
Олимпийский гимн
Все три ответа являются правильными. Из-за отсутствия гимна Украины организаторы Олимпиады-94 предложили наградить Баюл на выбор под один из трех гимнов – СССР, РФ или олимпийский. Украинская делегация решительно отказалась. Из-за этого церемонию награждения пришлось задержать на 40 минут – столько времени понадобилось нашим представителям, чтобы съездить в отель и привезти собственную кассету с записью "Ще не вмерла України і слава, і воля".
45 %
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5/10

На следующих зимних играх, в 1998-м году, в Нагано, Украина выиграла всего одну медаль. Кто принес ее команде?

Елена Петрова
Да, на тот момент 25-летняя украинская биатлонистка выиграла серебро в индивидуальной гонке на 15 км, уступив лишь болгарке Екатерине Дафовской и оставив позади титулованную немку Уши Дизль.
70 %
Андрей Дериземля
Нет, биатлонист Дериземля был знаменосцем нашей команды на открытии Игр-98, но медалей не выигрывал. А вот его коллега Елена Петрова выиграла серебро в индивидуальной гонке на 15 км, уступив лишь болгарке Екатерине Дафовской и оставив позади титулованную немку Уши Дизль.
10 %
Уши Дизль
Уши Дизль действительно добилась успеха на Играх-98, но не за Украину, а за Германию, выиграв в трёх видах биатлонной программы три медали — золото, серебро и бронзу. А для Украины единственную награду завоевала на тот момент 25-летняя украинская биатлонистка Елена Петрова – это серебро в индивидуальной гонке на 15 км. Кстати, в той гонке Петрова обошла как раз титулованную немку Дизль – та довольствовалась третьим местом. Первой стала болгарка Екатерина Дафовска.
20 %
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6/10

Сколько медалей завоевала Украина на следующих Играх – в 2002-м году в американском Солт-Лейк Сити?

3
Нет, увы, на Играх-2002 Украина осталась без медалей. Такая же история повторилась на ОИ-2010 в Ванкувере.
0 %
2
Нет, увы, на Играх-2002 Украина осталась без медалей. Такая же история повторилась на ОИ-2010 в Ванкувере.
0 %
Ни одной
Увы, на Играх-2002 Украина осталась без медалей. Такая же история повторилась на ОИ-2010 в Ванкувере.
100 %
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7/10

Кто из этих украинских спортсменов НЕ выигрывал медали на Олимпиаде-2006, которая проходила в итальянском Турине?

Елена Грушина
Фигуристка Елена Грушина в паре с Русланом Гончаровым завоевала для Украины бронзу в танцах на льду. Вторую медаль, тоже бронзовую, в копилку нашей команды положила биатлонистка Лилия Вайгина-Ефремова, которая стала третьей в спринтерской гонке на 7,5 км. Елена Пидгрушная (сейчас – Билосюк) в ОИ-2006 участия не принимала, следовательно, медали не выигрывала.
0 %
Елена Билосюк (Пидгрушная)
Да, Елена Пидгрушная (сейчас – Билосюк) в ОИ-2006 участия не принимала, следовательно, медали не выигрывала. На Играх-2006 для Украины это делал танцевальный дуэт на льду Елена Грушина/Руслан Гончаров (бронза), а также биатлонистка Лилия Вайгина-Ефремова (тоже бронза).
89 %
Руслан Гончаров
Нет, фигурист Руслан Гончаров в паре с Еленой Грушиной завоевал для Украины бронзу в танцах на льду. Вторую медаль, тоже бронзовую, в копилку нашей команды положила биатлонистка Лилия Вайгина-Ефремова, которая стала третьей в спринтерской гонке на 7,5 км. А вот Елена Пидгрушная (сейчас – Билосюк) в ОИ-2006 участия не принимала, следовательно, медали не выигрывала.
0 %
Лилия Ефремова
Биатлонистка Лилия Вайгина-Ефремова завоевала для Украины бронзу в спринтерской гонке на 7,5 км. Вторую медаль, тоже бронзу, в копилку страны положил танцевальный дуэт на льду Елена Грушина/Руслан Гончаров. А вот Елена Пидгрушная (сейчас – Билосюк) в ОИ-2006 участия не принимала, следовательно, медали не выигрывала.
11 %
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8/10

Кто был знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпийских игр-2014 в Сочи?

Вита Семеренко
Нет, эту миссию доверили опытнейшей лыжнице, на тот момент 38-летней, Валентине Шевченко, для которой ОИ-2014 стали пятыми в карьере. А вот на церемонии закрытия флаг страны несла уже биатлонистка Вита Семеренко.
0 %
Валентина Шевченко
Да, эту миссию доверили опытнейшей лыжнице, на тот момент 38-летней, Валентине Шевченко, для которой ОИ-2014 стали пятыми в карьере. А вот на церемонии закрытия флаг страны несла уже биатлонистка Вита Семеренко.
67 %
Александр Абраменко
Нет, лыжный акробат не имел отношения к этой миссии. На церемонии открытия флаг страны несла опытнейшая, на тот момент 38-летняя, лыжница Валентина Шевченко, для которой ОИ-2014 стали пятыми в карьере. А на церемонии закрытия знаменосцем стала биатлонистка Вита Семеренко.
33 %
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9/10

В каком составе сборная Украины по биатлону выиграла золото в эстафетной биатлонной гонке Игр-2014?

Вита Семеренко, Юлия Джима, Наталья Бурдыга, Елена Пидгрушная
Нет, Натальи Бурдыги не было в золотом составе сборной Украины. Победу стране принесли сестры Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная (сейчас – Билосюк).
0 %
Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Наталья Бурдыга, Елена Пидгрушная
Нет, Анастасии Меркушиной не было в золотом составе сборной Украины. Победу стране принесли сестры Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная (сейчас – Билосюк).
0 %
Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная
Конечно, золотой состав сборной Украины по биатлону был именно таким – сестры Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная (сейчас – Билосюк).
100 %
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10/10

Александр Абраменко, выиграв золото ОИ-2018 в корейском Пхенчхане, стал первым в истории украинским олимпийским чемпионом в…

Фристайле
Конечно. Золотой медалист Пхенчхана-2018 Александр Абраменко – фристайлист, специалист в лыжной акробатике. Историческую для страны награду он выиграл, исполнив в суперфинале Игр прыжок Back Full-Full-Double Full (тройное сальто, двойной пируэт в третьем сальто).
83 %
Сноубординге
Нет, золотой медалист Пхенчхана-2018 Александр Абраменко – фристайлист, специалист в лыжной акробатике. Историческую для страны награду он выиграл, исполнив в суперфинале Игр прыжок Back Full-Full-Double Full (тройное сальто, двойной пируэт в третьем сальто).
0 %
Прыжках с трамплина
Нет, золотой медалист Пхенчхана-2018 Александр Абраменко – фристайлист, специалист в лыжной акробатике. Историческую для страны награду он выиграл, исполнив в суперфинале Игр прыжок Back Full-Full-Double Full (тройное сальто, двойной пируэт в третьем сальто).
17 %
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Фото: Getty Images, olympics.com, biathlon.com.ua, amazon.com, noc-ukr.org, flickr.com/Tom Magliery, wikipedia.org.

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