Як добре ви знаєте українських героїв зимових Олімпіад: тест

Напередодні старту Ігор-2022 у Пекіні згадуємо наших спортсменів, які раніше вже вписали імена в історію

Фото: Getty Images, НОК України

4 лютого стартують Олімпійські ігри-2022, на яких Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту. Це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані-2018.

Саме час надихнутися на перемоги та згадати, які здобутки на зимових Олімпіадах вже є в активі наших спортсменів.

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За 7 попередніх зимових Ігор, у яких Україна брала участь як самостійна команда, "синьо-жовті" вибороли 8 нагород. Так, доволі скромно. Але тим цінніша для нас кожна з цих медалей.

За кожною з них – надзвичайно цікаві історії про талант і працелюбність, сльози радості, курйози, неймовірні пригоди та рекорди. Як добре ви їх знаєте та пам'ятаєте? Пройдіть тест, щоб перевірити!

Як добре ви знаєте українських героїв зимових Олімпіад Впевнені, ви впораєтеся. Уважно читайте запитання та згадуйте, хто з українських спортсменів, у яких видах спорту та якими саме досягненнями радував усю країну. Пройти тест і перемогти! 1/10 У якому виді спорту Україна виборола першу історичну олімпійську нагороду як незалежна команда? 15 % 31 % 54 % Далі 2/10 Навколо бронзи Валентини Цербе-Несіної було безліч курйозних ситуацій. Наприклад, для участі в тих самих історичних перегонах їй довелося дещо позичити у колег. Що саме? 54 % 15 % 31 % Далі 3/10 На тій же Олімпіаді-94 Україна виборола першу в історії незалежних виступів золоту нагороду. Хто приніс команді медаль? 17 % 75 % 8 % Далі 4/10 Золото Баюл стало справжньою сенсацією Ігор-94. Настільки приголомшливою, що організатори навіть не мали гімну України. Замість нього вони запропонували нагородити Оксану під... 9 % 45 % 45 % Далі 5/10 На наступних зимових іграх, 1998-го року, в Нагано, Україна виграла лише одну медаль. Хто приніс її команді? 70 % 10 % 20 % Далі 6/10 Скільки медалей виборола Україна на наступних Іграх – 2002-го року в американському Солт-Лейк Сіті? 0 % 0 % 100 % Далі 7/10 Хто з цих українських спортсменів НЕ вигравав медалі на Олімпіаді-2006, яка проходила в італійському Турині? 0 % 89 % 0 % 11 % Далі 8/10 Хто був прапороносцем збірної України на відкритті Олімпійських ігор-2014 у Сочі? 0 % 67 % 33 % Далі 9/10 У якому складі збірна України з біатлону виграла золото в естафетній біатлонній гонці Ігор-2014? 0 % 0 % 100 % Далі 10/10 Олександр Абраменко, вигравши золото ОІ-2018 у корейському Пхенчхані, став першим в історії українським олімпійським чемпіоном у… 83 % 0 % 17 % Далі

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Фото: Getty Images, olympics.com, biathlon.com.ua, amazon.com, noc-ukr.org, flickr.com/Tom Magliery, wikipedia.org.