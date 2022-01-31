Як добре ви знаєте українських героїв зимових Олімпіад: тест

4 лютого стартують Олімпійські ігри-2022, на яких Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту. Це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані-2018.
Саме час надихнутися на перемоги та згадати, які здобутки на зимових Олімпіадах вже є в активі наших спортсменів.
За 7 попередніх зимових Ігор, у яких Україна брала участь як самостійна команда, "синьо-жовті" вибороли 8 нагород. Так, доволі скромно. Але тим цінніша для нас кожна з цих медалей.
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За кожною з них – надзвичайно цікаві історії про талант і працелюбність, сльози радості, курйози, неймовірні пригоди та рекорди. Як добре ви їх знаєте та пам'ятаєте? Пройдіть тест, щоб перевірити!
Як добре ви знаєте українських героїв зимових Олімпіад
У якому виді спорту Україна виборола першу історичну олімпійську нагороду як незалежна команда?
Навколо бронзи Валентини Цербе-Несіної було безліч курйозних ситуацій. Наприклад, для участі в тих самих історичних перегонах їй довелося дещо позичити у колег. Що саме?
На тій же Олімпіаді-94 Україна виборола першу в історії незалежних виступів золоту нагороду. Хто приніс команді медаль?
Золото Баюл стало справжньою сенсацією Ігор-94. Настільки приголомшливою, що організатори навіть не мали гімну України. Замість нього вони запропонували нагородити Оксану під...
На наступних зимових іграх, 1998-го року, в Нагано, Україна виграла лише одну медаль. Хто приніс її команді?
Скільки медалей виборола Україна на наступних Іграх – 2002-го року в американському Солт-Лейк Сіті?
Хто з цих українських спортсменів НЕ вигравав медалі на Олімпіаді-2006, яка проходила в італійському Турині?
Хто був прапороносцем збірної України на відкритті Олімпійських ігор-2014 у Сочі?
У якому складі збірна України з біатлону виграла золото в естафетній біатлонній гонці Ігор-2014?
Олександр Абраменко, вигравши золото ОІ-2018 у корейському Пхенчхані, став першим в історії українським олімпійським чемпіоном у…
Фото: Getty Images, olympics.com, biathlon.com.ua, amazon.com, noc-ukr.org, flickr.com/Tom Magliery, wikipedia.org.