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Як добре ви знаєте українських героїв зимових Олімпіад: тест

Юлія Мамойленко Юлія Мамойленко Креативний продюсер Сьогодні
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31 січня, 07:02
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Напередодні старту Ігор-2022 у Пекіні згадуємо наших спортсменів, які раніше вже вписали імена в історію
Фото: Getty Images, НОК України
Фото: Getty Images, НОК України

4 лютого стартують Олімпійські ігри-2022, на яких Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту. Це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані-2018.

Саме час надихнутися на перемоги та згадати, які здобутки на зимових Олімпіадах вже є в активі наших спортсменів.

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За 7 попередніх зимових Ігор, у яких Україна брала участь як самостійна команда, "синьо-жовті" вибороли 8 нагород. Так, доволі скромно. Але тим цінніша для нас кожна з цих медалей.

За кожною з них – надзвичайно цікаві історії про талант і працелюбність, сльози радості, курйози, неймовірні пригоди та рекорди. Як добре ви їх знаєте та пам'ятаєте? Пройдіть тест, щоб перевірити!

Як добре ви знаєте українських героїв зимових Олімпіад

Впевнені, ви впораєтеся. Уважно читайте запитання та згадуйте, хто з українських спортсменів, у яких видах спорту та якими саме досягненнями радував усю країну.
Пройти тест і перемогти!
1/10

У якому виді спорту Україна виборола першу історичну олімпійську нагороду як незалежна команда?

Фігурне катання
Ні. Історичну медаль під синьо-жовтим прапором – бронзу у біатлонних спринтерських перегонах – для України виграла Валентина Цербе. Сталося це у норвезькому Ліллехаммері-1994. До цього, на літній Олімпіаді-1992 у Барселоні та зимових Іграх-1992 в Альбервілі, Україна виступила у складі Об'єднаної команди (із республік колишнього СРСР).
15 %
Фристайл
Ні. Історичну медаль під синьо-жовтим прапором – бронзу у біатлонних спринтерських перегонах – для України виграла Валентина Цербе. Сталося це у норвезькому Ліллехаммері-1994. До цього, на літній Олімпіаді-1992 у Барселоні та зимових Іграх-1992 в Альбервілі, Україна виступила у складі Об'єднаної команди (із республік колишнього СРСР).
31 %
Біатлон
Звісно! Історичну медаль під синьо-жовтим прапором – бронзу у біатлонних спринтерських перегонах – для України виграла Валентина Цербе. Сталося це у норвезькому Ліллехаммері-1994. До цього, на літній Олімпіаді-1992 у Барселоні та зимових Іграх-1992 в Альбервілі, Україна виступила у складі Об'єднаної команди (із республік колишнього СРСР).
54 %
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2/10

Навколо бронзи Валентини Цербе-Несіної було безліч курйозних ситуацій. Наприклад, для участі в тих самих історичних перегонах їй довелося дещо позичити у колег. Що саме?

Лижі
Так, на 25-річну біатлоністку ніхто не ставив і в її успіх особливо не вірив. Тож Валентина не мала навіть власних лиж. Пару, яка принесла успіх, Цербе-Несіна позичила в молодшої колеги – на той момент юніорки Ніни Лемеш. До речі, пізніше, вже на інших змаганнях фартові історичні лижі хтось вкрав.
54 %
Гвинтівку
Ні, то були лижі. На 25-річну біатлоністку ніхто не ставив і в її успіх особливо не вірив. Тож Валентина не мала навіть власних лиж. Пару, яка принесла успіх, Цербе-Несіна позичила в молодшої колеги – на той момент юніорки Ніни Лемеш. До речі, пізніше, вже на інших змаганнях фартові історичні лижі хтось вкрав.
15 %
Костюм
Ні, то були лижі. На 25-річну біатлоністку ніхто не ставив і в її успіх особливо не вірив. Тож Валентина не мала навіть власних лиж. Пару, яка принесла успіх, Цербе-Несіна позичила в молодшої колеги – на той момент юніорки Ніни Лемеш. До речі, пізніше, вже на інших змаганнях фартові історичні лижі хтось вкрав.
31 %
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3/10

На тій же Олімпіаді-94 Україна виборола першу в історії незалежних виступів золоту нагороду. Хто приніс команді медаль?

Віктор Петренко
Ні, фігурист Петренко виграв золото на Олімпіаді-92 у складі Об'єднаної команди. На Іграх-94 він став 4-м. Першу золоту нагороду Україні принесла його 16-річна колега Оксана Баюл. Вона залишила позаду американку Ненсі Керріган та китаянку Чень Лу. Коротка програма Оксани під музику Чайковського з балету "Лебедине озеро" досі вважається однією з найкращих в історії фігурного катання.
17 %
Оксана Баюл
Так, 16-річна Оксана Баюл, незважаючи на травму (суперниця на тренуванні випадково розсікла їй ковзаном ногу – довелося накладати шви), залишила позаду американку Ненсі Керріган та китаянку Чень Лу. Коротка програма українки під музику Чайковського з балету "Лебедине озеро" досі вважається однією із найкращих в історії фігурного катання.
75 %
Ірина Тараненко-Тереля
Ні, лижниця Тараненко-Тереля ніколи не вигравала олімпійських нагород. А перше історичне золото Україні принесла 16-річна фігуристка Оксана Баюл. Вона залишила позаду американку Ненсі Керріган та китаянку Чень Лу. Коротка програма Оксани під музику Чайковського з балету "Лебедине озеро" досі вважається однією з найкращих в історії фігурного катання.
8 %
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Золото Баюл стало справжньою сенсацією Ігор-94. Настільки приголомшливою, що організатори навіть не мали гімну України. Замість нього вони запропонували нагородити Оксану під...

Гімн СРСР
Усі три відповіді є правильними. Через відсутність гімну України організатори Олімпіади-94 запропонували нагородити Баюл на вибір під один із трьох гімнів – СРСР, РФ чи олімпійський. Українська делегація рішуче відмовилася. Через це церемонію нагородження довелося затримати на 40 хвилин – стільки часу знадобилося нашим представникам, щоби з'їздити до готелю та привезти касету із записом "Ще не вмерла України і слава, і воля".
9 %
Гімн Росії
Усі три відповіді є правильними. Через відсутність гімну України організатори Олімпіади-94 запропонували нагородити Баюл на вибір під один із трьох гімнів – СРСР, РФ чи олімпійський. Українська делегація рішуче відмовилася. Через це церемонію нагородження довелося затримати на 40 хвилин – стільки часу знадобилося нашим представникам, щоби з'їздити до готелю та привезти касету із записом "Ще не вмерла України і слава, і воля".
45 %
Олімпійський гімн
Усі три відповіді є правильними. Через відсутність гімну України організатори Олімпіади-94 запропонували нагородити Баюл на вибір під один із трьох гімнів – СРСР, РФ чи олімпійський. Українська делегація рішуче відмовилася. Через це церемонію нагородження довелося затримати на 40 хвилин – стільки часу знадобилося нашим представникам, щоби з'їздити до готелю та привезти касету із записом "Ще не вмерла України і слава, і воля".
45 %
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5/10

На наступних зимових іграх, 1998-го року, в Нагано, Україна виграла лише одну медаль. Хто приніс її команді?

Олена Петрова
Так, на той момент 25-річна українська біатлоністка виграла срібло в індивідуальній гонці на 15 км, поступившись лише болгарці Катерині Дафовській і залишивши позаду титуловану німкеню Уши Дизль.
70 %
Андрій Дериземля
Ні, біатлоніст Дериземля був прапороносцем нашої команди на відкритті Ігор-98, але медалей не вигравав. А ось його колега Олена Петрова виграла срібло в індивідуальній гонці на 15 км, поступившись лише болгарці Катерині Дафовській і залишивши позаду титуловану німкеню Уши Дизль.
10 %
Уши Дизль
Уши Дизль справді досягла успіху на Іграх-98, але не за Україну, а за Німеччину, вигравши у трьох видах біатлонної програми три медалі — золото, срібло та бронзу. А для України єдину нагороду здобула на той момент 25-річна українська біатлоністка Олена Петрова – це срібло в індивідуальній гонці на 15 км. До речі, у тій гонці Петрова обійшла якраз титуловану німкеню Дизль – та задовольнилася третім місцем. Першою стала болгарка Катерина Дафовська.
20 %
Далі
6/10

Скільки медалей виборола Україна на наступних Іграх – 2002-го року в американському Солт-Лейк Сіті?

3
Ні, на жаль, на Іграх-2002 Україна залишилася без медалей. Така сама історія повторилася на ОІ-2010 у Ванкувері.
0 %
2
Ні, на жаль, на Іграх-2002 Україна залишилася без медалей. Така сама історія повторилася на ОІ-2010 у Ванкувері.
0 %
Жодної
На жаль, на Іграх-2002 Україна залишилася без медалей. Така сама історія повторилася на ОІ-2010 у Ванкувері.
100 %
Далі
7/10

Хто з цих українських спортсменів НЕ вигравав медалі на Олімпіаді-2006, яка проходила в італійському Турині?

Олена Грушина
Фігуристка Олена Грушина у парі з Русланом Гончаровим завоювала для України бронзу у танцях на льоду. Другу медаль, теж бронзову, у скарбничку нашої команди поклала біатлоністка Лілія Вайгіна-Єфремова, яка стала третьою у спринтерських перегонах на 7,5 км. Олена Підгрушна (зараз – Білосюк) в ОІ-2006 участі не брала, відтак медалі не вигравала.
0 %
Олена Білосюк (Підгрушна)
Так, Олена Підгрушна (зараз – Білосюк) в ОІ-2006 участі не брала, отже, медалі не вигравала. На Іграх-2006 для України це робив танцювальний дует на льоду Олена Грушина/Руслан Гончаров (бронза), а також біатлоністка Лілія Вайгіна-Єфремова (теж бронза).
89 %
Руслан Гончаров
Ні, фігурист Руслан Гончаров у парі з Оленою Грушиною завоював для України бронзу у танцях на льоду. Другу медаль, теж бронзову, у скарбничку нашої команди поклала біатлоністка Лілія Вайгіна-Єфремова, яка стала третьою у спринтерських перегонах на 7,5 км. А ось Олена Підгрушна (зараз – Білосюк) в ОІ-2006 участі не брала, отже, медалі не вигравала.
0 %
Лілія Єфремова
Біатлоністка Лілія Вайгіна-Єфремова завоювала для України бронзу у спринтерських перегонах на 7,5 км. Другу медаль, також бронзу, у скарбничку країни поклав танцювальний дует на льоду Олена Грушина/Руслан Гончаров. А ось Олена Підгрушна (зараз – Білосюк) в ОІ-2006 участі не брала, отже, медалі не вигравала.
11 %
Далі
8/10

Хто був прапороносцем збірної України на відкритті Олімпійських ігор-2014 у Сочі?

Віта Семеренко
Ні, цю місію довірили найдосвідченішій лижниці, на той момент 38-річній, Валентині Шевченко, для якої ОІ-2014 стали п'ятими у кар'єрі. А ось на церемонії закриття прапор країни несла вже біатлоністка Віта Семеренко.
0 %
Валентина Шевченко
Так, цю місію довірили найдосвідченішій лижниці, на той момент 38-річній, Валентині Шевченко, для якої ОІ-2014 стали п'ятими у кар'єрі. А ось на церемонії закриття прапор країни несла вже біатлоністка Віта Семеренко.
67 %
Олександр Абраменко
Ні, лижний акробат не мав стосунку до цієї місії. На церемонії відкриття прапор країни несла найдосвідченіша, на той момент 38-річна, лижниця Валентина Шевченка, для якої ОІ-2014 стали п'ятими в кар'єрі. А на церемонії закриття прапороносцем стала біатлоністка Віта Семеренко.
33 %
Далі
9/10

У якому складі збірна України з біатлону виграла золото в естафетній біатлонній гонці Ігор-2014?

Віта Семеренко, Юлія Джима, Наталія Бурдига, Олена Підгрушна
Ні, Наталії Бурдиги не було у золотому складі збірної України. Перемогу країні принесли сестри Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна (зараз – Білосюк).
0 %
Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Наталія Бурдига, Олена Підгрушна
Ні, Анастасії Меркушиної не було у золотому складі збірної України. Перемогу країні принесли сестри Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна (зараз – Білосюк).
0 %
Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна
Звісно, золотий склад збірної України з біатлону був саме таким – сестри Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна (зараз – Білосюк).
100 %
Далі
10/10

Олександр Абраменко, вигравши золото ОІ-2018 у корейському Пхенчхані, став першим в історії українським олімпійським чемпіоном у…

Фрістайлі
Звичайно. Золотий медаліст Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко – фрістайліст, спеціаліст з лижної акробатики. Історичну для країни нагороду він виграв, виконавши у суперфіналі Ігор стрибок Back Full-Full-Double Full (потрійне сальто, подвійний пірует у третьому сальто).
83 %
Сноубордінгу
Ні, золотий медаліст Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко – фрістайліст, спеціаліст з лижної акробатики. Історичну для країни нагороду він виграв, виконавши у суперфіналі Ігор стрибок Back Full-Full-Double Full (потрійне сальто, подвійний пірует у третьому сальто).
0 %
Стрибках з трампліну
Ні, золотий медаліст Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко – фрістайліст, спеціаліст з лижної акробатики. Історичну для країни нагороду він виграв, виконавши у суперфіналі Ігор стрибок Back Full-Full-Double Full (потрійне сальто, подвійний пірует у третьому сальто).
17 %
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Фото: Getty Images, olympics.com, biathlon.com.ua, amazon.com, noc-ukr.org, flickr.com/Tom Magliery, wikipedia.org.

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