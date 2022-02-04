Розклад виступу українців в перший день Олімпіади-2022

4 лютого українські спортсмени офіційно вступають у боротьбу на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Дивіться розклад стартів наших спортсменів

Україна відкриє Ігри-2022 фігурним катанням / Фото: REUTERS

Незважаючи на те, що відкриття Олімпіади-2022 відбудеться лише у п'ятницю, у Пекіні вже два дні відбуваються олімпійські старти. До речі, дізнайтесь, де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2022.

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Розклад українських спортсменів на Олімпіаді-2022 4 лютого

Фігурне катання (командна першість)

05:35 – танці на льоду (ритм-танець): Олександра Назарова і Максим Нікітін

і 07.15 – спортивні парі (коротка програма): Софія Голіченко і Артем Даренський

Зазначимо, що у цей день відбудуться змагання не лише у фігурному катанні. 4 лютого відбудуться матчі олімпійського дабл-міксту турніру з керлінгу та хокейного турніру серед жінок, але українці у цих дисциплінах не представлені.

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Українці на Олімпіаді-2022