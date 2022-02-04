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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Первый пролет Украины на Олимпиаде

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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4 февраля, 10:59
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Наши фигуристы досрочно потеряли шансы на медали в командных соревнованиях Игр-2022 в Пекине
София Голиченко и Артем Даренский
София Голиченко и Артем Даренский / Фото: Reuters

Еще до церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине, которая начнется в пятницу, 4 февраля, в 14:00 по киевскому времени, украинские спортсмены лишились всяких шансов на награды в одной из дисциплин зимних Игр – командных состязаниях фигуристов. Где смотреть открытие Олимпиады-2022

Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине

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В короткой программе спортивных пар София Голиченко и Артем Даренский показали 9-й результат в короткой программе. Такую же строчку заняли Максим Никитин и Александра Назарова в ритм-танце.

Александра Назарова и Максим Никитин
Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

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А в мужском одиночном катании Украина не была представлена, так как Иван Шмуратко накануне сдал положительный тест на коронавирус. За этот вид наша сборная автоматом получила ноль балов.

Следовательно, сборная Украины идет на девятой позиции после трех видов короткой программы. И еще до короткой программы у женщин, в которой Украину 6 февраля представит Анастасия Шаботова, наша команда упустила шансы попасть в ТОП-5 стран, которые разыграют награды в произвольной программе.

Лидирует пока команда США.

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Олимпиада-2022. Командный турнир фигуристов

Положение после 3 видов из 8

  • 1. США – 28 очков
  • 2. РОК – 26
  • 3. Китай – 21
  • 4. Япония – 20
  • 5. Италия – 18
  • 6. Канада – 16
  • 7. Грузия – 15
  • 8. Чехия – 13
  • 9. Украина – 4
  • 10. Германия – 3

Ранее мы писали, что украинские фигуристы пошли на контакт с россиянами. Несмотря на рекомендации Минспорта Украины держаться подальше от представителей России на Олимпиаде в Пекине, наши спортсмены в первый же день соревнований повели себя иначе.

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18
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