Кто он такой! Только украинцы не похлопали россиянину на Олимпиаде

Фигурист из РФ Марк Кодратюк не услышал аплодисментов от украинской делегации после своего выступления на Играх в Пекине

Кондратюк из РФ остался без украинских аплодисментов / Фото: Reuters, Спорт-Экспресс

Украинская делегация единственная из всех десяти сборных не стала хлопать после проката российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

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Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Украинцы, находившиеся на трибуне для команд, восприняли выступление спортсмена из РФ без единой эмоции.

На фото – выступление Кондратюка и реакция Украины

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Напомним, китайцы на Олимпиаде пошли на провокацию – на трибуне для команд украинскую делегацию фигуристов посадили рядом с делегацией страны-агрессора.

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Стоит отметить, что россияне в наказание за махинации с допингом выступают в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (российский олимпийский комитет).

Правда, как мы писали ранее, несмотря на рекомендации Минспорта Украины держаться подальше от представителей России на Олимпиаде в Пекине, наши спортсмены в первый же день соревнований повели себя иначе.

Сразу несколько украинских фигуристов в Пекине дали интервью российским СМИ, заявив, что им никто не запрещал разговаривать с ними на русском.