Кто он такой! Только украинцы не похлопали россиянину на Олимпиаде

Украинская делегация единственная из всех десяти сборных не стала хлопать после проката российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине.
Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине
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Украинцы, находившиеся на трибуне для команд, восприняли выступление спортсмена из РФ без единой эмоции.
На фото – выступление Кондратюка и реакция Украины
Напомним, китайцы на Олимпиаде пошли на провокацию – на трибуне для команд украинскую делегацию фигуристов посадили рядом с делегацией страны-агрессора.
Стоит отметить, что россияне в наказание за махинации с допингом выступают в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (российский олимпийский комитет).
Правда, как мы писали ранее, несмотря на рекомендации Минспорта Украины держаться подальше от представителей России на Олимпиаде в Пекине, наши спортсмены в первый же день соревнований повели себя иначе.
Сразу несколько украинских фигуристов в Пекине дали интервью российским СМИ, заявив, что им никто не запрещал разговаривать с ними на русском.
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