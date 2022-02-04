Хто він такий! Лише українці не поплескали росіянину на Олімпіаді

Фігурист із РФ Марк Кодратюк не почув оплесків від української делегації після свого виступу на Іграх у Пекіні

Кондратюк із РФ залишився без українських оплесків / Фото: Reuters, Спорт-Экспресс

Українська делегація єдина з усіх десяти збірних не аплодувала після прокату російського фігуриста Марка Кондратюка на командному турнірі з фігурного катання Олімпіади-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

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Онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні

Українці, які перебували на трибуні для команд, сприйняли виступ спортсмена з РФ без жодної емоції.

На фото – виступ Кондратюка та реакція України

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Нагадаємо, китайці на Олімпіаді вдалися до провокації - на трибуні для команд українську делегацію фігуристів розташували поряд із делегацією країни-агресора.

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Варто зазначити, що росіяни внаслідок покарання за махінації з допінгом виступають у Пекіні без прапора, гімну та взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (російський олімпійський комітет).

Щоправда, як ми писали раніше, незважаючи на рекомендації Мінспорту України триматися подалі від представників Росії на Олімпіаді в Пекіні, наші спортсмени першого ж дня змагань повелися інакше.

Відразу кілька українських фігуристів у Пекіні дали інтерв'ю російським ЗМІ, заявивши, що їм ніхто не забороняв розмовляти з ними російською.