Хто він такий! Лише українці не поплескали росіянину на Олімпіаді

Українська делегація єдина з усіх десяти збірних не аплодувала після прокату російського фігуриста Марка Кондратюка на командному турнірі з фігурного катання Олімпіади-2022 у Пекіні.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
Онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні
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Українці, які перебували на трибуні для команд, сприйняли виступ спортсмена з РФ без жодної емоції.
На фото – виступ Кондратюка та реакція України
Нагадаємо, китайці на Олімпіаді вдалися до провокації - на трибуні для команд українську делегацію фігуристів розташували поряд із делегацією країни-агресора.
Варто зазначити, що росіяни внаслідок покарання за махінації з допінгом виступають у Пекіні без прапора, гімну та взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (російський олімпійський комітет).
Щоправда, як ми писали раніше, незважаючи на рекомендації Мінспорту України триматися подалі від представників Росії на Олімпіаді в Пекіні, наші спортсмени першого ж дня змагань повелися інакше.
Відразу кілька українських фігуристів у Пекіні дали інтерв'ю російським ЗМІ, заявивши, що їм ніхто не забороняв розмовляти з ними російською.
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