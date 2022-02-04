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Вище дна: перші українці виступили на Олімпіаді

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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4 лютого, 08:40
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Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли передостанній рядок у кваліфікації командного турніру фігуристів
Олександра Назарова і Максим Нікітін
Олександра Назарова і Максим Нікітін / Фото: Reuters

Першими українцями, які виступили на Олімпіаді-2022 у Пекіні, ще до офіційного відкриття Ігор стали фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін.

Читайте також: Церемонія відкриття Олімпіади-2022: де дивитись та що покажуть

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У кваліфікації командних змагань фігуристів у танцях на льоду вони посіли дев'ятий рядок із десяти пар у ритм-танці, випередивши представників Німеччини.

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Зазначимо, що саме Олександра Назарова понесе прапор України на церемонії відкриття Олімпіади разом із чемпіоном Пхенчхана-2018 Олександром Абраменком.

Олександра Назарова та Олександр Абраменко будуть прапороносцями Олімпійської збірної України
Олександра Назарова та Олександр Абраменко будуть прапороносцями Олімпійської збірної України / Фото: НОК України, Колаж: Сьогодні

Додамо, що кваліфікація також триває у спортивних парах та одиночному жіночому і чоловічому катанні. За її підсумками, п'ять найкращих країн із десяти продовжать боротьбу за медалі командного турніру фіугристів.

Однак Україна ще до початку була позбавлена шансів на потрапляння до ТОП-5, оскільки за бортом кваліфікації у чоловічому катанні опинився Іван Шмуратко, який здав позитивний тест на коронавірус.

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