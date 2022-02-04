Вище дна: перші українці виступили на Олімпіаді

Першими українцями, які виступили на Олімпіаді-2022 у Пекіні, ще до офіційного відкриття Ігор стали фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін.
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У кваліфікації командних змагань фігуристів у танцях на льоду вони посіли дев'ятий рядок із десяти пар у ритм-танці, випередивши представників Німеччини.
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Зазначимо, що саме Олександра Назарова понесе прапор України на церемонії відкриття Олімпіади разом із чемпіоном Пхенчхана-2018 Олександром Абраменком.
Додамо, що кваліфікація також триває у спортивних парах та одиночному жіночому і чоловічому катанні. За її підсумками, п'ять найкращих країн із десяти продовжать боротьбу за медалі командного турніру фіугристів.
Однак Україна ще до початку була позбавлена шансів на потрапляння до ТОП-5, оскільки за бортом кваліфікації у чоловічому катанні опинився Іван Шмуратко, який здав позитивний тест на коронавірус.