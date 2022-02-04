Перша біатлонна гонка на Олімпіаді-2022: склад збірної України

Тренерський штаб біатлонної збірної України визначився зі складом команди на першу біатлонну гонку на Іграх-2022

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У суботу, 5 лютого, біатлонну програму Олімпійських ігор відкриє змішана естафета. Перші два етапи змагання пройдуть жінки, а завершуватимуть гонку чоловіки.

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Збірна України у цій гонці виступить у наступному складі: стартером команди буде Валя Семеренко, за нею Юлія Джима та Артем Прима, а фінішером буде Дмитро Підручний, повідомляє Суспільне.Спорт.

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Запасною у команді буде Дар'я Блашко.

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Зазначимо, що раніше тренери біатлонної команди розраховували на участь у естафетах Олени Білосюк, але через позитивний тест на коронавірус спортсменка не зможе допомогти команді.

Олена здала позитивний тест на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше тренер жіночої біатлонної збірної України Урош Велепець розповів, в яких екстремальних умовах відбуватимуться олімпійські гонки.

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Нагадаємо, змішана естафета відбудеться у суботу, 5 лютого. Початок – об 11:00 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена ​​45 спортсменами у 12 різних дисциплінах.