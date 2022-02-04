3 февраля 21:00
Камерун 0
Египет 0
3 февраля 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 18:00
Украина --
Россия --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Комментатор из Миротворца устроил первый скандал на Олимпийских играх

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 12:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский пропагандист Дмитрий Губерниев уже успел устроить провокацию на Играх в Пекине
Губерниев не обходится без провокация
Губерниев не обходится без провокация / Фото: Коллаж: Сегодня

Проходя в пресс-центре Губерниев не мог не зацепить перегородку, за которой находился украинский журналист. И естественно, в духе своей страны, обвинил украинца в провокации.

Читайте также: Никаких контактов с россиянами. Украинская бобслеистка исключает дружбу с представителями РФ

Реклама

"Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре! Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается – тот сам так называется!", – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее одиозный пропагандист бурно отреагировал на введении антироссийских рекомендаций со стороны Минспорта Украины. Комментатор вспомнил о дружбе России и Украины, и это несмотря на оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией.

"Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервируют спортсменов и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростертыми объятиями к их спортсменам, как и они. Человек же говорит о каких-то провокациях", – сказал Губерниев в интервью championat.com.

В РФ вспомнили о дружбе, после 8 лет войны
В РФ вспомнили о дружбе, после 8 лет войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Отметим, что первую провокацию на Олимпийских играх создал сегодня сам Губерниев.

Зимние олимпийские Игры в столице Китая состоятся с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта.

Следите за онлайн-трансляцией церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Олег Люлька Побили россиян: первый рекорд Олимпиады Олег Люлька · Редактор Спорт Сегодня
Любомир Луканюк Олимпиада-2022: когда пройдет, где смотреть, будут ли медали у Украины Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сегодня
Александр Трикиша Тела погибших альпинистов обнажились из-за быстрого таяния ледников Эвереста Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Творческая команда
Спортивные красавицы
Больше красавиц
ТОП публикаций
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
ТОП публикаций
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Красное и черное
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
ТОП публикаций
Сергей Шаховец

Сергей Шаховец

редактор редакции Спорт

 Смотреть все статьи
Авто
Больше новостей
Олимпиада-2022
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Украина

Сегодня

18:00

Россия

6.50

6.75

1.29

Интер

Завтра

19:00

Милан

1.85

4.00

4.44

Бавария

Завтра

19:30

Лейпциг

1.43

5.50

7.30
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять