Коментатор із Миротворця влаштував перший скандал на Олімпійських іграх

Російський пропагандист Дмитро Губернієв уже встиг влаштувати провокацію на Іграх у Пекіні

Губернієв не обходиться без провокації / Фото: Колаж: Сьогодні

Проходячи в прес-центрі Губернієв не міг не зачепити перегородку, за якою перебував український журналіст. І природно, на кшталт своєї країни, звинуватив українця у провокації.

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"Провокація з боку людини в українському одязі в прес-центрі! Я випадково зачепив перегородку, де він сидів, вибачився, але чувак став обзиватися! Але хто обзивається – той сам так називається!", – написав Губернієв у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше одіозний пропагандист бурхливо відреагував на запровадження антиросійських рекомендацій з боку Мінспорту України. Коментатор згадав про дружбу Росії та України, і це незважаючи на окупацію Криму та частини Донбасу Російською Федерацією.

"Мені немає жодної справи до міністра спорту. Вони тільки нервують спортсменів і створюють їм нестерпні умови. Ми завжди з розкритими обіймами до їхніх спортсменів, як і вони. Людина ж говорить про якісь провокації", – сказав Губернієв в інтерв'ю championat.com.

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Зазначимо, першу провокацію на Олімпійських іграх створив сьогодні сам Губернієв.

Зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту.

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